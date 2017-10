Titkos a kötvényes bevándorlók pontos száma

Feltűnően hallgat a kormány a letelepedési kötvények ügyében. Hiába kérdeztünk többször is rá, milyen eredménnyel végződött a márciusban felfüggesztett program, hány bevándorló érkezett Magyarországra, nem kaptunk érdemi választ a hatóságoktól. Legutóbb egy hónapja küldtük el kérdéseinket a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz (BMH), ahonnan tegnap – nagy nehezen – sikerült egy néhány soros választ kicsikarni. E szerint az idén márciusi kormányrendelet értelmében „a befektetők március 31-ig terjeszthették elő a letelepedési engedély iránti kérelmüket, a befektetők családtagjai esetében a jogszabály június 30-i határidőt jelölt meg, ezután a bevándorlási hivatal nem fogadott be több kérelmet”. A BMH az idegenrendészeti eljárásokat befejezte – tették hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Konkrét számokat nem árultak el, de így is beszédes volt a válasz. A hivatal ugyanis befejezte a kötvényprogrammal kapcsolatos tevékenységét. Vagyis a hivatalok egyértelműen ismerik a végleges számokat, mégsem közlik. Nemcsak lapunk, de az országgyűlési képviselők kérdéseire sem válaszol a kormány. Demeter Márta, az LMP parlament képviselője Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte ugyanerről. A tárcavezető múlt heti válaszában a bevándorlási hivataléhoz hasonló választ adott, azzal kiegészítve, hogy „a statisztikai adatok teljes összesítése a jogorvoslati eljárások befejezése után fog rendelkezésre állni”. Ez azonban igen furcsa érv, hiszen a letelepedésikötvény-programban a kérvény beadását követően a hatóságok 30 napon belül nemcsak döntenek a letelepedési engedélyről, hanem ki is állítják a hazai személyi igazolványhoz hasonló plasztikkártyát. Vagyis szeptember közepéig a családtagok kérvényéről is dönteniük kellett a hatóságoknak az iratpótlásra szánt határidőt is beleszámítva. Demeter Márta szerint a kormánynak nagyon kellemetlen, hogy a legutolsó nyilvánosan elérhető adatok szerint mintegy 20 ezer bevándorló érkezett a kötvényprogramon keresztül. – Az Európai Bizottság ellen indított kormányzati kampányba és a nem létező Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációba sem illeszkednek a kötvényes bevándorlók – mondta a képviselő. Demeter Márta szerint bár egyértelmű, hogy megvannak a végleges adatok, a kormány politikai okokból mégsem akarja nyilvánosságra hozni azokat. – Sőt, amióta elindult a legújabb nemzeti konzultáció, úgy tűnik, még kellemetlenebb lenne a kabinet számára, ha ezek az adatok kiszivárognának – tette hozzá.

A kabinet számára több szempontból is kellemetlen a program. Egyrészt Orbán Viktor is támogatta az Európai Bizottság döntését, amelynek nyomán 1294 menekültet fogadott volna be hazánk más uniós tagállamoktól. Ezt mégsem hajtotta végre a kormány, miközben a korrupciógyanús kötvényprogramon keresztül 20 ezer bevándorló kapott letelepedési engedélyt. Az állam mintegy 13 milliárd forintot vesztett a programon, s közben a kormánypártokhoz köthető offshore cégek 180 milliárd forintos bevételre tettek szert. Ahogy lapunk beszámolt róla, a külföldieket alig ellenőrzik. A program első két évében csupán 8 napja volt a rendőrségnek, a terrorelhárítóknak és a titkosszolgálatoknak arra, hogy átvilágítsák a bevándorlót, majd ez a vizsgálati idő 20 napra emelkedett. Összehasonlításképpen: más országok legalább 3 hónapot biztosítanak a külföldiek átvilágítására, s az állami hatóságok mellett erre szakosodott magáncégek is részt vesznek az ellenőrzésben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.26.