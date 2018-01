Tizenötmilliárdból épül rendezvénycsarnok és uszoda Nagykanizsán

Tizenötmilliárd forintos beruházással, a Modern városok program jóvoltából kezdődhet meg egy multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas uszoda építése Nagykanizsán – jelentette be Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára pénteken sajtótájékoztatón a zalai városban.

A város fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a kormánnyal kötött megállapodás révén soha nem látott léptékű fejlesztés valósulhat meg a városban európai uniós és hazai források felhasználásával. A két beruházás „történelmi jelentőségű” Nagykanizsa életében, mert az évtizedek óta tervezett létesítményeket saját forrásból nem tudták megvalósítani – fogalmazott Cseresnyés Péter.

A politikus kifejtette: tavaly december 28-án született az a kormányhatározat, amely döntött a forrásokról. A Modern városok program jóvoltából Nagykanizsán ezek az első jelentősebb fejlesztések, amelyek – a város térségi központi szerepe miatt – nemcsak a helyben, hanem a környező településeken élőket is szolgálják majd.

Dénes Sándor (Fidesz–KDNP) polgármester arról számolt be, hogy a 6,2 milliárd forintból megvalósuló versenyuszoda a jelenlegi, 33 méteres medencéjű uszoda mellett épül meg. Egy világversenyekre is alkalmas, 50 méteres, valamint egy 25 méteres medence készül, amelyet a legkorszerűbb vízszűrési technológiával, valamint a fenntarthatóságot biztosító hőszivattyús energiarendszerrel látnak el.

A 8,8 milliárd forintból épülő sport- és rendezvénycsarnokban – a mobil lelátókat is beleértve – ötezer néző foglalhat helyet, és a létesítmény a tagolhatósága révén egyszerre több sportág művelőinek is helyet tud adni. Olyan mobil színpaddal, valamint fény- és hangtechnikával szerelik fel, amely koncertek és más rendezvények megtartására is lehetőséget ad majd – sorolta a polgármester.

Dénes Sándor elmondta: a két új létesítménynek készen vannak a látványtervei, az idén megkezdődnek a munkálatok, és a tervek szerint 2019 végére mindkettő elkészül.