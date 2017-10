Több mint 2,5 millió ember él penészes vagy vizes lakásban

A kormány nem tesz semmit a lakhatási szegénység felszámolása érdekében, holott Magyarországon egyre többen élnek embertelen (például beázó, penészes vagy túlzsúfolt) körülmények között. Idehaza ma már becslések szerint 1,7 millióan laknak rossz állapotú lakásokban, az alacsony jövedelműek harmada ilyen otthonban él – nyilatkozta lapunknak a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai menedzsere az „Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2016” című kiadvány tartalmát idézve, amelyet a lakhatási világnap alkalmából ma délután mutattak be.

Kováts Bence elmondta: nincs semmilyen átfogó kormányzati program, amely a nehéz körülmények között élők megsegítését, felzárkóztatását célozná. A kormányzat csak a jobb módúaknak nyújt támogatásokat – például a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) – a lakáskörülményeik javításhoz, a szegényebbek számára nem elérhető semmilyen érdemi központi segítség. Holott mind többen képtelenek a jövedelmükből megfizetni a lakhatásuk költségeit, fenntartani egy saját otthont vagy lakást bérelni. A hazai háztartások egy része bevételei aránytalanul magas hányadát – 30-40 százalékát – kénytelen a lakhatásra költeni. Számos család – a szegénységi küszöb alatt élők 39 százaléka – pedig időről időre még rezsit sem képes kigazdálkodni a bevételeiből. Így sokan élnek úgynevezett energiaszegénységben, ami azt jelenti, hogy nem tudják fizetni például a fűtésük vagy a világítás költségeit.

Tiszapalkonyai bejárat Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A lakások és lakóik szélesebb körét érintik az olyan életminőséget rontó műszaki problémák, mint a vizesedés, penészedés. Az Eurostat 2016-os adatai szerint az ország lakosainak 26,7%-a (2,6 millió ember) él olyan lakásban, amely beázik, vizesedik vagy penészedik, a szegénységi küszöb alatt élők csaknem felét érinti ez a probléma.

A szakember szerint az önkormányzatoknak is lenne teendőjük a lakhatási szegénység felszámolása terén, de elsősorban állami feladatról van szó. A kormánynak lennének ugyanis eszközei a gondok mérséklésére. Idén összesen mintegy 260 milliárd forintot költ lakáspolitikára a kabinet, de ebből szinte egy fillér sem jut el a rossz körülmények között élőkhöz. Pedig már akkor is jelentős javulás következne be számtalan család életkörülményeiben, ha minden évben ennek az összegnek a felét a szegények lakásgondjainak megoldására fordítanák.

Kováts Bence úgy véli: a kormányzatnak a megfelelő nagyságú pénzügyi források biztosítása mellett a lakáspiac szabályozásával is segítenie kellene a szegényebbeket. Adókedvezményt kellene például nyújtania azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik hajlandóak elfogadható áron hosszú távra bérbe adni az ingatlanjukat a kevésbé jómódúaknak. Emellett a kabinet feladata lenne egy olyan átfogó otthonteremtő koncepció kidolgozása is, amelynek a részét képezhetné egy szociális bérlakásépítési program. Az így elkészülő lakások igénybevétele ugyanis hosszabb időre megoldást jelentene az alacsony keresetűeknek. Ezenfelül a rászorulóknak lakhatási támogatást is kellene biztosítani a rezsiköltségeik befizetéséhez.

Házbelső Gyulajon Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Szakértők szerint érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy a rezsiköltségek jelentős hányada adó formájában az államot gazdagítja. Ilyen teher például a csaknem minden közüzemi szolgáltatást terhelő 27 százalékos általános forgalmi adó, amely a számlák majdnem harmadát teszik ki. Így már az is sokak számára megfizethetőbbé tenné a rezsiköltségeket, ha a kormányzat a kispénzű fogyasztók esetében – valamilyen kedvezmény formájában – lemondana a sarcok egy részéről. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyes kormányzati intézkedések ugyan látszólag a szegények felkarolását célozzák, a valóságban azonban nem őket szolgálják. Ilyen például a családi csődvédelem intézménye, amely elsősorban annak köszönheti a rendkívüli népszerűtlenségét, hogy túlzottan szigorú szabályokat erőltet a háztartásokra, s eközben nem a családokat, hanem a hitelezők érdekeit védi.

Az „Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2016” című elemzés megállapítja, hogy a magyarországi lakáspolitikai eszköztár összességében szegényes, számos lakhatási problémát hagy megválaszolatlanul, ezáltal tömegek számára lehetetleníti el a méltányos – élhető lakhatási körülményeket kínáló, megfizethető, biztonságos – lakhatáshoz való hozzáférést.

