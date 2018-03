Több mint háromszáz gyógyszer vált elérhetetlenné a patikákban

Átmeneti hiány van 365 gyógyszer esetében, ez a készítmények egy százalékát érinti – írja a Világgazdaság az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet adataira hivatkozva.

A cikk szerint egy másik adatsorból kiderül, hogy összesen 443 olyan gyógyszer van, amit már hónapok vagy évek óta nem lehet kapni, de hatezer tétel szerepel a helyettesítési listán.

Az okok között üzleti döntés, hatóanyag-beszerzési probléma, kereskedelmi ok, valamint megszűnő forgalmazás szerepel.

A raktározási és szállítási gondok miatt márciusban több népszerű, megfázás elleni készítmény is felkerült a hiányzó gyógyszerek listájára. Átmenetileg nem érhető el néhány orrspray és szemcsepp. Ugyanakkor hiány van fájdalomcsillapító és gyomornedv-ellenálló készítményekből is.

Csaknem fél éve hiánycikk a rotavírus elleni vakcinák egyike, és májusig nem is lesz kapható. Korábban lapunk számolt be arról, hogy átmeneti gyártói probléma miatt országos hiány mutatkozik az oltásból december közepe óta. Azért nagy probléma ez, mert akik már elkezdték beadatni gyermeküknek a három részből álló oltássorozatot, akár harmincezer forintot is kifizethettek fölöslegesen, ha nem tudják megvásárolni a harmadik vakcinát. Az oltás darabonként tizenötezer forint, a védettséghez hármat kell beadni, ráadásul nyolc hónapos korig.

Mivel a rotavírus elleni oltás tavaly év vége óta nem érhető el, az OGYÉI egyedi importból szerzi be az oltóanyagot, csakúgy mint a gyermekeknek készült hepatitis B elleni vakcinát, amely szintén szerepel az átmenetileg hiányzó gyógyszerek listáján – tavaly augusztus óta.

Több mint egy éve nehezen szerezhető be a patikákban a meningococcus B elleni oltás is.