Több száz munkavállaló léphet ki a Tescótól

Több százra tehető azoknak a munkavállalóknak a száma, akik várhatóan nem fogadják el a Tescóban zajló szervezeti átalakítások okán számukra felajánlott új munkakört; részben a munkabér változása miatt, részben pedig azért, mert az új pozíciójukban nem tudnak a szakmájukban dolgozni – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke pénteken az MTI-nek.

Az elnök úgy véli, ez leginkább a pékségekben és az éjszakai beosztásban dolgozóknál lehet jellemző, miután a Tesco bejelentette, hogy az áruházakban folyamatosan átállnak a félkész termékek sütésére a belső pékségben gyártott termékek helyett. Megjegyezte, hogy a 3000 négyzetméter és az annál kisebb alapterületű áruházakban megszűnnek a pékségek, így például a pékek és dagasztók munkájára már nem lesz szükség. A KDFSZ elnöke a változásról úgy gondolja, 200-300 ember munkáját érintheti.

Bubenkó Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak a pékségekben olyan szakemberek, akik már évtizedek óta a vállalatnál dolgoznak, ezért inkább a végkielégítés lehetőségét használják ki. Nagy az esély rá, mert más munkakörben nem tudnának számukra olyan bért ajánlani, mint amennyiért most dolgoznak. Arról is beszámolt a szakember, hogy a szervezeti átalakítások, amelyek főként a társaság kiadásainak csökkentésével, valamint az áruház hatékonyságának növelésével magyarázhatóak, nagy létszámban érintik az éjszakai műszakban dolgozókat is, akiknek ugyan a cég vélhetően felajánlja, hogy dolgozzanak inkább nappal, azonban ha ezt elfogadják, akkor az éjszakai műszakpótlék összegével csökken a bérük. Pozitívumként említette a vevőszolgálati pozíció-összevonást, az úgynevezett „vevőszolgálati specialista” munkakör kialakítását, amelynek betöltését béremeléssel motiválja a cég: a korábbi bruttó 197 ezer forinttal szemben 216 ezer forintot lehet keresni.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke is azt sejti lesznek, akik nem fogadják el az új pozíciót: például a nyugdíj előtt állók, akik inkább a végkielégítést választják. Ugyanakkor a KASZ elnöke úgy látja, hogy a szervezeti átalakítások kedvező változásokat eredményeznek, példaként az éjszakai műszakban dolgozók helyzetét említette. A szakszervezet elnöke az éjszaka dolgozók számára a nappali műszak választása még a műszakpótlék kiesése mellett is pozitívum, hiszen, „a váltás jót tesz az egészségüknek” – mondja, az éjszakai munkavégzés ugyanis hosszú távon megterheli a szervezetet. A hazai 206 áruházból 24-ben csökkentik a kereskedelmi területen dolgozó vezetők számát is.