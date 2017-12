Több termék áfája is csökken januártól

Több termék áfakulcsa is csökken januártól. A kormány ezektől az intézkedésektől azt várja, hogy alacsonyabbakká váljanak az árak, azonban nem biztos, hogy ez be is következik. A korábbi áfacsökkentések tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy a kereskedelemben eltűnik a könnyítés egy része.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Januártól 27 százalékról 5 százalékra csökken a fogyasztási célú halak, illetve a sertés „élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékének”, például a köröm és a láb csülök nélkül, illetve a belsőségek, például a máj, a szív, a vese és a velő áfakulcsa. Az agártárca közleménye szerint az áfacsökkentéseknek köszönhetően egy átlagos családnál legalább évi 35–40 ezer forinttal több pénz marad. – Az adócsökkentések nyertese az agrárium, hiszen az élelmiszer-gazdaság és a mezőgazdaság egyaránt több lehetőséghez jut az áfacsökkentéssel, visszaszorul a feketegazdaság, miközben az emberek többet tudnak vásárolni, nő a fogyasztás. A haltermékek áfakulcsának mostani csökkentése, illetve a közelmúltban bevezetett Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegy kialakítása is hozzájárulhat a hazai halfogyasztás további növekedéséhez – írják. Ugyancsak ötszázalékos kulccsal adóznak majd a jelenlegi 18 helyett az éttermi szolgáltatások.

Az élelmiszerek mellett a nemrégiben még extra adóztatással fenyegetett internetszolgáltatást is ötszázalékos áfakulccsal terhelik meg jövőre. A Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, Deutsch Tamás szerint a minden eddiginél kedvezőbb árú szolgáltatás több tízezer, de akár százezer új előfizetőt is hozhat a szolgáltatóknak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.30.