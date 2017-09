Többmilliós fizetés mellé is kedvezményes hitelt kapott az MNB-alelnök

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy feltűnően alacsony, mindössze 0,9 százalékos kamatot fizet a 32,2 millió forintos munkáltatói kölcsön után Vajda Zita, vagyis most már Matolcsy Zita, a jegybankelnök felesége.

A 24.hu később megtudta, hogy van két alelnök, aki ugyancsak igényelt és kapott is a méltányos munkáltatói kölcsönből, majd annak a segítségével lakást vásárolt. A jegybank korábban arra nem tért ki, hogy kik ők, ám a 24.hu kérdésére válaszolva most mégis megnevezte az érintetteket.

Nagy Márton, aki az alelnökök közül a monetáris politikáért és a hitelösztönzésért felelős a jegybankban, 43 millió forintos, kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönt kapott három éve. Vagyonnyilatkozata alapján a kedvezményes kölcsön segítségével vett egy 89 négyzetméteres (plusz 12 négyzetméter terasz) társasházi lakást Budapesten, a XII. kerületben – ez az egyetlen ingatlana. A szabályzat szerint legalább 30 százaléknyi önerőt kellett hozzátennie a hitelhez, így az ingatlan, amelyet megszerzett a jegybanki kölcsönnek is köszönhetően, 60 millió forintnál is drágább lehetett.

A vagyonnyilatkozatán az is nyomon követhető, hogy gyors ütemben, havonta 800-900 ezer forinttal csökken a tartozása Nagynak, ez alapján a hitel futamideje négy év körül lehet, most még 8,1 millióval tartozik a munkahelyének – teszi hozzá a portál. Azt írják, jövedelmét tekintve a tavalyi volt a legjobb éve Nagy Mártonnak, mert az MNB-alelnöki fizetés több mint megduplázódva 4,5 millió forintra nőtt. A csúcson, 2016 júniusa és novembere között Nagy havi jövedelme (az alelnökségért és egyéb megbízatásokért) meghaladta a bruttó 9 millió forintot is. Azóta négy poszttól is kénytelen volt megválni: most a 4,5 milliós alelnöki alapbért 2,4 millióval fejeli meg négy másik tisztsége, vagyis a 24.hu szerint havonta csaknem bruttó 7 millió forinttal számolhat.

Mint a portál megtudta, Windisch László, a másik alelnök 5 millió forintos kedvezményes hitelt kapott tavaly. Ezzel azonban már a harmadik ingatlanhoz jutott hozzá a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és a fogyasztóvédelemért felelős alelnök:

tavaly egy 98 négyzetméteres fővárosi, XIII. kerületi lakást vett,

a vagyonnyilatkozata szerint emellett tulajdonosa egy 60 négyzetméteres budapesti lakásnak;

és fele részben tulajdonosa egy 1060 négyzetméteres vértesszőlősi, zártkert művelési ágú ingatlannak is.

Windisch a havi bruttó 4,5 millió forintos alelnöki alapfizetés mellé havonta bő 2,4 millió forintnyi bruttó jövedelmet bezsebel négy, a jegybankhoz kötődő cégben vagy szervezetben betöltött posztért. Emellett havi 120 ezer forintot ingatlan-bérbeadásból is szerez. A tavaly felvett tartozásából még 3,1 millió forint megvan – írja a 24.hu.