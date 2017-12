Több mint 50 millió euróért adták el a Netrisk.hu-t

A közleményből kiderül: az online biztosítási brókercéget 56,5 millió euróért szerezte meg a tőzsdei vállalat által kezelt alap.

A PEF VI 2010-ben 23 millió euróért vásárolta meg a Netrisk.hu-t a társaság alapítójától és pénzügyi befektetőktől.

A ma már a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokon kívül például lakás- és ingóságbiztosítással, valamint utazási biztosítással is foglalkozó Netrisk.hu tavaly 8,8 millió eurós árbevételre tett szert – áll a közleményben, amelyben arra is kitérnek, hogy a társaság a lakossági banki termékek egyik legnagyobb online piactere is egyben, és a legnagyobb olyan társaság, amely lehetővé teszi a Magyarországon elérhető távközlési-kábelszolgáltatói, internetes és televíziós csomagok összehasonlítását.

A Netrisk a közlemény szerint az idén 23 százalékos árbevétel-növekedésre számít.