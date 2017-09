Új ruhát kapnak a postások

Összeghatár nélküli közbeszerzési eljárást hirdetett meg a Magyar Posta Zrt. különböző ruházati cikkek beszerzésére. Az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében megjelent kiírás szerint összesen 203 984 darab termékre van szükségük. Felsőruházati holmikról van szó, pólók, pulóverek, nadrágok, blúzok, nyakkendők, zakók, blézerek, mellények szerepelnek a tenderben. A postásoknak alighanem jó hír, hogy az összesen 16 ajánlati rész utolsó előtti fejezetében bermudanadrágok is szerepelnek, mert azt jelzi: a vezetőség a kánikulai napokon is számol velük. Hogy azután a leszállított ruhadarabok mennyire lesznek kényelmesek valójában, arra a kiírás alapján nem következtethetünk, lévén csak a ruhadarabok mennyiségét jelzik, minőségi kritériumot nem támasztanak elvárásként. A pólókról például csak annyit tudunk, hogy fehérnek kell lenniük zsebbel, a mellényeket pedig piros és sárga színben várják, de a többi holmiról sem derül ki ennél több.

A tisztán állami tulajdonú Magyar Posta Zrt.-nél valamivel több mint harmincezer fő dolgozik, országos hálózata mintegy 2700 egységből áll. Nyilván nem a munkaruhán múlik, de a cég már jó ideje jelentős mértékű munkaerőhiánnyal küzd, ezért egyrészt folyamatosan új kollégákat próbálnak toborozni, emellett pedig jelentős mennyiségben foglalkoztatnak kölcsönzött, folyamatosan cserélődő munkaerőt is. Nem könnyíti meg a társaság vezetésének a helyzetét, hogy a csomagküldő piacon egyre erősebb konkurenciával kell megküzdenie, ezek a társaságok pedig könnyen ígérnek rá akár harminc-, negyvenezer forintot is a postások fizetésére. A munkaerőhiányból adódó problémáknak – melyekkel lapunk is többször foglalkozott – tudható be egyebek mellett, hogy tavaly karácsonykor gyakorlatilag leállt a csomagküldő rendszer, így rengetegen várták hiába, hogy megérkezzenek az ajándéknak szánt termékek.