Új válságtól tart a számvevőszék vezetője

A versenyképesség tovább fokozható, ám nagy kihívás elé állítja a szakembereket az adópolitika és a munkaerőpiac reformja csakúgy, mint a hatékony brüsszeli forráselosztás kérdése – nyilatkozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, a Költségvetési Tanács tagja az Origónak. Kifejtette: a tervezett adóbevételeket jócskán sikerül felülteljesíteni, ezért év közben már nem azon kell gondolkodni, hogy a költségvetésben a kormány honnan vesz el forrást a hiánycél tartása érdekében, hanem azon, hová és milyen módon osztja el a többletbevételeket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Szilárd meggyőződésem, hogy az adócsökkentés nem állhat meg – fogalmazott. A legfontosabbnak a béreket terhelő adók további, szisztematikus csökkentését nevezte. Elmondta, a munkát terhelő adók már megközelítik az európai átlagot, de a környező országokhoz képest tovább kell folytatni a csökkentést. Az a véleménye, ha versenyképes lesz a munkát és a tőkét terhelő adók mértéke, akkor majd a többi adónemhez is bátrabban lehet hozzányúlni. Kiemelten figyelni kell emellett az uniós források felhasználását, mivel a fegyelmezett költségvetés csak akkor tartható, ha ezeken a területeken is fegyelem van. Arra is kitért, hogy a bürokráciát tovább kell csökkenteni, ám az még pontosan nem látszik, mely területeken változtatna az állam, illetve honnan vonulna ki.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy fel kell készülnünk egy rosszabb időszakra is, méghozzá a megfelelő költségvetési fedezettel. – A közgazdasági törvényszerűségek és a jelenlegi világgazdasági folyamatok alapján egészen biztos, hogy előbb-utóbb szembe kell néznünk egy újabb gazdasági válsággal – jelentette ki.

Fontos makroadatok érkeznek Szerdán teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP első becslését a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó hazai termék 2017 harmadik negyedévében 3,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,1, az előző negyedévhez viszonyítva 0,9 százalékkal nőtt. 2017 első három negyedévében a GDP volumene 3,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ugyancsak szerdán jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank január 30-ai kamatdöntő ülésének rövidített jegyzőkönyve. Az ülésen a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén a monetáris tanács, és a kamatfolyosón sem módosított.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.12.