Újabb összeg landol a Design Terminál környékén

Ugyan kikerült az állam kezei közül a Design Terminál, a feladatait megtartva a központi költségvetésből újabb összeget kapott: az évi 600 millió forintos működési kerete mellé további 500 millió forintot nyertek startup-inkubációra az ARETE Zrt.-vel konzorciumban – írja a Napi.hu.

Kizárólag a közép-magyarországi régióban induló startup vállalkozások alapítására, mentorálására és képzésére már működő és új inkubátorokat keresett a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NFKI) az év elején.

A pályázaton három nyertest választottak: a BaConsult Kft. 494,6 millió, az Intellitext Kft. 500 millió és az ARETE Tanácsadó Zrt. mintegy 499,2 millió forint kapott a célok megvalósítására. Utóbbi cég nem maga a Design Terminál jogutódja, hanem független tőle, viszont az eredményhirdetés szerint konzorciumban beadott inkubációs pályázatról van szó. Az ARETE alapítója Csák János, a Bank of China közép-európai központjának és a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja, korábbi londoni nagykövet, aki a nonprofit cégként újraalapított egykori állami startup műhely többségi tulajdonosa is. Az új tanácsadó-vállalkozásba bevette Szabadhegy Pétert is tavaly augusztusban, aki a brit fővárosban lévő posztján is váltotta – olvasható a Napi.hu cikkében.