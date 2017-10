Újra a fideszes jelölt nyerheti az agrárkamarai voksolást

Valószínűleg nem lesz nagy meglepetés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) november 3-i választásán, a jelenlegi elnök, Győrffy Balázs a fő esélyes. Az őt jelölő, inkább fideszesnek mondott Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) 17 szakmai és érdekképviseleti szervezettel közösen állított listát, így az összes megyében lesz képviselete. A másik nagy szervezet, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségére (MOSZ) viszont csak kilenc megyében tudott választási listát állítani. A voksoláson mintegy 360 ezer szavazásra jogosult gazdálkodó vehet részt, ők összesen 248 körzetközpontban adhatják le szavazatukat az országos és megyei tisztségviselőkre. Egyébként Győrffy Balázs amellett, hogy maga is gazdálkodó, 2010 óta a Fidesz országgyűlési képviselője is.

A MOSZ már évek óta szeretne változtatni a rendszeren, ezért a jelenleginél szakmaibb, lényegesen olcsóbban működő szervezetet szeretne látni; olyat, amelyet nem politikusok vezetnek, hanem szakemberek. Bár az agrárszervezet csak kilenc megyében tudott küldöttjelöltlistát állítani a választásra, azt szeretné elérni, hogy a kormány meghallgassa őket is, mert véleményük szerint az ő problémáikra nem kíváncsiak a nagypolitikában. A MOSZ egyik javaslata az, hogy eltörölje a kötelező kamarai tagságot, persze tudják, hogy ehhez kormányzati akarat szükséges. Korábban úgymond szolgáltató kamarát ígértek a termelőknek, de nem sikerült megvalósítani. A szervezet álláspontja szerint olyan kamarára van szükség, amelyben a tagság önkéntes; amely átlátható, politikától független, szakmai alapokon nyugszik; takarékos, a falugazdászait jobban megbecsüli, tagjai véleményét kikéri és döntéseinél figyelembe veszi. A MOSZ azt is sérelmezi, hogy az agrárkamara az elmúlt években befizetett több mint tízmilliárdos tagdíjból több mint hatszázmillió forintot költött hirdetésre és reklámra. Emellett el szeretné érni, hogy az öt éve csak megígért országos jégkárelhárítási rendszer végre működésbe lépjen (számítások szerint a jégkár évente országosan mintegy 150 milliárd forint kárt okoz a mezőgazdaságnak).

Győrffy újraválasztása esetére a még mindig a talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer befejezését nevezte meg egyik fő feladataként: ezzel minden esztendőben a NAK éves tagdíjbevételének tízszeresét, ötvenmilliárd forint termelési értéket őrizhetnének meg. A pozitívumok közé sorolta még a szolgáltató központok kiépítését és az őstermelői igazolványok ingyenessé tételét. Ugyanakkor a kamarai tagdíjak körül nincs minden rendben: akár több ezer vállalkozást is érinthet, hogy a NAK kötelező tagságot ír elő a cégek számára, ha tevékenységi körükben szerepel a mezőgazdaság is, és nem számít, ha a cég nem dolgozik ezen a területen. A tagság több tízezer forint éves díjjal jár, ha nem fizetik meg, az adóhatóság inkasszót nyújt be. Mint lapunk megírta, az érintett vállalkozások vitatják ennek jogosságát, és pertársaság alapítását fontolgatják.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.04.