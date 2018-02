Unortodox döntés: kínai jegybankelnök és államtitkár kapott díjat az MNB-től

A hétfői tájékoztatás szerint a jegybank által alapított Lámfalussy-díj célja, hogy elismerje azokat a nemzetközileg is kiemelkedő szakmai teljesítményeket, amelyek befolyással vannak a nemzetközi monetáris politikára, az MNB első elnökéről elnevezett Popovics-díjjal pedig a közgazdaság és a pénzügyek területén végzett kiemelkedő szakmai munkát díjazza a jegybank.

Az MNB közleményében felidézte, az idei Lámfalussy-díj átadása rendhagyó módon nem a Lámfalussy-gálán történt, hanem a kínai miniszterelnök közelmúltbeli magyarországi látogatásakor.

A jegybank a People’s Bank of China elnökének hosszú szakmai pályafutását, jegybankelnökként elért eredményeit és a renminbi (jüan) nemzetközivé tételéért végzett erőfeszítéseit is méltatta az elismeréssel. Az 1990-es évek végén kibontakozó ázsiai pénzügyi válságban a People’s Bank of China alelnökeként nagyban hozzájárult a kínai valuta, a jüan stabilitásának megőrzéséhez. 2002-ben nevezték ki jegybankelnökké, amivel mára a People’s Bank of China leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetőjévé vált. Csou Hsziao-csuan Kína egyik legmeghatározóbb pénzügyi reformere, jegybankelnöksége alatt kiemelkedő eredményeket ért el a pénzügyi reformok terén.

A Popovics-díjat Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára vehette át. Banai Péter Benő 2014 óta tölti be az államtitkári pozíciót, és döntő szerepe volt a 2010-ben kezdődő, sikeres fiskális fordulat végrehajtásában, a költségvetési és államháztartási kiszámíthatóság megteremtésében, valamint a pénzügyi fegyelem kialakításában.

Banai Péter Benő 1998 óta a Pénzügyminisztériumban, majd a Nemzetgazdasági Minisztériumban különböző pozíciókban dolgozik. 2010-től a költségvetésért felelős helyettes államtitkári, 2014-től az államháztartásért felelős államtitkári feladatokat látja el, emellett a Magyar Közgazdasági Társaság államháztartási szakosztályának alelnöke. Több szakmai publikációja jelent meg elsősorban európai uniós költségvetési kérdésekben.