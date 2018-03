Üresen álltak a vizes vb-re foglalt hotelszobák, hatalmas lehet a veszteség

Durván elszámolták a vizes világbajnokság vendégeinek szállodai igényeit az eseményt szervező állami cégnél. A rendezvény alatt sok, sportolóknak, személyzetnek, illetve újságíróknak lefoglalt szoba üresen állt.

Az egyébként erősen túlárazott szálláshelyek miatt a pontatlan becslésen a Bp2017 Nonprofit Kft. százmilliós, de akár milliárdos nagyságrendű összeget is bukhatott – állítja a G7.

A gazdasági lap hozzáteszi, ez benne van a pakliban egy ilyen eseménynél. De ami tényleg megdöbbentette a szállodásokat, hogy a cégnél ezt követően a meglévő közbeszerzési szerződés ellenére megpróbálták elsumákolni a fizetés egy részét. A vb után hosszú hetekig tárgyaltak a leszerződött partnerekkel, hogy mi legyen az üresen álló szobákkal. Végül fizettek.

A Bp2017 Kft. az előírásoknak megfelelően még tavaly év elején hihetetlen mennyiségű hotelszobát foglalt le Budapesten, illetve a balatoni versenyhelyszín környékén. Több mint 20 szerződést írtak alá több tucat szállodával, és ezek keretében 5000 szobát kötöttek le, az esetek nagy részében 18 napra. Ez 85 ezer vendégéjszakát jelent, ami szinte pontosan a tizede annak, ahányat külföldiek egy évvel korábban, 2016 júliusában Budapesten eltöltöttek. Az arány ennél is nagyobb, közel 17 százalékos, ha csak a szerződésekben érintett 3, 4 és 5 csillagos szállodákat nézzük.

A rengeteg lefoglalt hotelszoba már önmagában is iszonyatosan felhajtotta a júliusi árakat, a szervezőkkel szerződő szállodások közül viszont sokan arra panaszkodtak, hogy a lefoglalt szobák jelentős részét nem sikerült feltölteni azzal a vendégkörrel, akiknek lekötötték.

A szállodák annyira nem is voltak lépéskényszerben, hiszen a szerződéseket úgy kötötték meg, hogy ha egy héten belül mondják le a szállást (vagy ha nem jönnek vendégek), a szállásdíjat bánatpénz formájában akkor is megkapják. Sőt, ha 72 órával korábban nem jelezték a szervezők, hogy nincs rá szükség, akkor még a reggelit, illetve a sportolók estében a teljes ellátást is felszámolhatták.

Az üres szobákon ezért úgy tűnt, kizárólag a Bp2017 Kft. bukik, ők azonban sokat. A cégnek ugyanis nem kellett volna a teljes szállásdíjat kifizetnie. Borsa Miklós szóvivő még tavaly azt mondta a G7-nek, hogy csak 2500 sportoló és a nemzetközi úszószövetség 500 delegáltjának elszállásolását állják ők, és ezt is csak 12 napra. A többiek mind maguknak fizetnek, akárcsak azok, akik valamiért előbb érkeznek, illetve akik magasabb besorolású szállodát választanak, mint amit lekötöttek nekik.

Az akkori tájékoztatás szerint ez azt jelentette, hogy a szobák harmadát kellett volna fizetnie a szervezőknek, a többit a vendégektől várták. Mivel azonban utóbbiak sokkal kevesebben jöttek, mint amit reméltek, bánatpénz formájában végül részben ezt is a Bp2017 Kft. állta.

Nem kis összegről van szó, hiszen az összes szállás nagyjából 6 milliárd forintba került, a szervező cégnél pedig ennek a felét szánták ilyen célra. Ez azt jelenti, hogy ha csak a szobák 10 százaléka maradt üresen, akkor is 300 milliót bukott a vállalat. De médiánál messze ezalatt lehetett a telítettség, és nekik közel 1100 szobát foglaltak le.

Valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy a Bp2017 Kft. megpróbálta újratárgyalni a feltételeket a vb után – írja a lap. Volt olyan hotelcég, mint például az Onrivers Hotel Kft., amely hiába állította ki a bánatpénzről a számlát, azt egyszerűen visszaküldték a szervezők.

A G7 forrásai szerint Bp2017 Kft. gazdasági igazgatója, Balogh Sándor egyeztetett a cégekkel arról, hogy miként kezeljék a kialakult helyzetet. A Seszták Miklós fejlesztési miniszter bizalmi emberének tartott Balogh állítólag azzal érvelt, hogy mivel a szobákat nem használták fel, azt nem is kell kifizetni.

A konfliktust végül a Bp2017 Kft. visszavonulása oldotta meg, bár az nem teljesen egyértelmű, hogy mindenhol fizettek-e. A hotelekkel ugyanis egyedileg állapodtak meg, olvasható a portálon.