Üveggyűjtésre kötelezik a boltokat

Jövő év januárjától kötelező lesz visszavenniük a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerboltoknak a használt tárolóüvegeket – derül ki az előterjesztésből, amelyet a napokban tettek közzé a Kormány.hu-n. A Földművelésügyi Minisztérium által készített rendelettervezet alapján a kötelezettség nem betétdíjas rendszer lenne – amikor pénz ellenében lehet az üvegeket csereberélni a boltban –, hanem üveggyűjtő konténereket kellene kitenniük az üzleteknek, vagy a boltban egyszerűen bevenni az üveghulladékot. Bár az előterjesztésben jelzett határidő vészesen közeleg, a palackok, befőttesüvegek kötelező átvételéről szóló rendeletet még nem hirdették ki, így kérdés, hogy lesz-e ideje az érintett üzleteknek felkészülni a feladat ellátására.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a legalább háromszáz négyzetméteres üzletek jellemzően elég nagy forgalmat bonyolítanak le ahhoz, hogy ne jelentsen gondot megfelelni a jogszabályi előírásoknak. A kisebb üzleteknek ugyanakkor igen nagy kihívás lenne a feladat ellátása, ezért jó hírnek nevezte, hogy ezek kimaradnak a szabályozásból. Az egyetlen nehézséget az jelentheti, ha marad az előírás hatálybalépésének január elsejei dátuma, addig ugyanis biztosan nem fognak tudni felkészülni azok a boltok, amelyeknek nincs szelektív hulladékgyűjtő szigetük. A főtitkár egyébiránt úgy tudja, hogy a vonatkozó rendelet késedelmes kihirdetése miatt tolódik a határidő is, ám hogy mennyivel, egyelőre nem tudni.

Arra vonatkozóan nincs adata a kereskedelmi szövetségnek, hogy az új előírás hány üzletet érint országszerte, de mint Vámos György fogalmazott, a szelektív hulladékkezelés a nagyobb üzleteket üzemeltető multiláncoknál eddig is jellemző volt. A költségeket illetően a főtitkár nem akart becslésekbe bocsátkozni, mivel ezek több helyi adottságtól is függenek; ha a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez valószínűleg elegendő beszerezni néhány konténert, ám a kiadások azon is múlnak, hogy milyen gyakran kell őket üríteni.

Még több CBA kerül eladósorba? Miután Baldauf László CBA-alapító elhagyja a kiskereskedelmi láncot, a társaság több vezetője is elgondolkodott, hogy a távozás útjára lépjen – értesült a Portfólió.hu. A gazdasági portál korábban arról számolt be, Baldauf legjobb boltjainak üzemeltetési jogait átadta a Lidlnek. A CBA illetékese ugyanakkor azt közölte a lappal, hogy Dienes Zoltán felügyelőbizottsági elnökön kívül más további vezetőségi tagok nem adnak át jogokat. A Lidl Baldauftól hét központi helyen lévő CBA-üzletet vett meg eddig, de a Porfólió úgy tudja, a hazai hátterű üzletlánc vezetői a Sparral is tárgyalásokat folytatnak. A Spar közölte: nem zárkóznak el újabb akvizícióktól. Ez egyébként üzletpolitikájuk része, hiszen ilyen célokra csak az idei évben közel 23 milliárd forintot fordítottak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.14.