Üzemanyagpiac: felverték az árat a hurrikánok

Akár az év végéig is magas szinten maradhatnak az üzemanyagárak egész Európában, így Magyarországon is az amerikai kontinensen egymás után pusztító hurrikánok miatt. A természeti csapások következtében ugyanis számos ottani olajfinomító leállásra kényszerült, újból termelésbe állítani őket pedig hónapokat vesz majd igénybe. Addig pedig szűkös marad a késztermékkínálat, amit az európai lepárlókból igyekeznek pótolni az amerikaiak, s ez az öreg kontinensen is felhajtja az árakat – tudtuk meg az Erste Bank olajipari elemzőjétől.

Pletser Tamás elmondta: jelenleg Európában 5-6 dollárral magasabb a benzin hordónkénti ára annál, mint amilyen szintet a nyersolajárak indokolnának, s ez meglátszik a hazai termékek árain is: idehaza csak az elmúlt héten átlagosan 13 forinttal emelkedett a benzin, és kilenc forinttal a dízel literenkénti átlagára. Az emeléssel a benzin átlagára 355 forint fölé, a gázolajé pedig 350 forint közelébe növekedett. A különböző kutak kiskereskedelmi árai között azonban akár literenként 50 forint különbség is tapasztalható.

Az elemző úgy véli: a hajtóanyagokért néhány hét múlva pár forinttal kevesebbet kérhetnek majd a hazai töltőállomásoknál, de az árak alakulása meglehetősen bizonytalan. A hurrikánszezon ugyanis október végéig tart, addig még további természeti csapások pusztíthatnak az amerikai kitermelőhelyek és feldolgozóüzemek környékén. A szakember megjegyezte: egyedül a Harvey tombolása miatt az Amerikai Egyesült Államokban le kellett állítani napi 600-700 ezernyi hordót kitermelő olajkutat és hozzávetőleg négymilliónyi hordó finomítói kapacitást. Azt pedig még nem tudni, hogy a jelenleg is dühöngő Irma hurrikán, illetve a később várható esetleges újabb csapások elvonulása után pontosan milyen adatok látnak majd napvilágot a nyersolajtermelési és -feldolgozási piacon. A tapasztalatok szerint azonban az olajkitermelők gyorsabban újraindíthatók, mint a finomítók.

Jelenleg az észak-amerikai kontinensen referenciatípusnak számító WTI ára hordónként 48 dollár, az Európában mértékadónak tartott Brent olaj jegyzése pedig hordónként 53 dollár felett van. Bármennyire szokatlanul is hangzik, a magyar autósoknak örülniük kell a viszonylag magas Brent-áraknak, mert a kormány adószabályozása ennek az olajtípusnak az árához köti a hazai üzemanyagárakba épített jövedéki adó nagyságát.

Abban az esetben, ha a Brent háromhavi átlagára hordónként 50 dollár felett alakulna, akkor októberben elmaradna az üzemanyagok jövedéki adójának emelése. Ám ha 50 dollár alá csökken az árszint, növekszik az üzemanyagárakba épített adó. Az előző két hónap átlagára 50 dollár körül alakult, így a szeptemberi árakon múlik, lesz-e a következő negyedévben adóváltozás. Az autósok július elején is csak hajszálnyival úszták meg a sarc növekedését – mivel az adóhatóság szerint 51,25 dollár volt a második negyedévi jegyzésár átlaga.

Ha a Brent átlagára 50 dollár alá esne, október elejétől a benzin jövedéki adója literenként nettó öt forinttal, a gázolajé pedig nettó tíz forinttal növekedne. Így a motorbenzin esetében ez az adónem literenkénti 120 forintról 125 forintra, a dízelnél pedig 110,35 forintról 120,35 forintra kúszna fel. A nettó ötforintos jövedékiadó-emelkedés azonban a benzint tekintve a valóságban bruttó 6,35 forint, a gázolaj nettó tízforintos adóemelése pedig bruttó 12,70 forint tehernövekedést jelentene. A kormány ugyanis a jövedéki adót megterheli a 27 százalékos forgalmi adóval is. Vagyis az adót is megadóztatja. Így az autósok nagyobb áremeléssel szembesülnének.

Pletser Tamás arra számít, hogy idén a Brent olaj éves átlagára 50-55 dollár körül alakul majd. Jövőre viszont azzal lehet számolni, hogy ennek a nyersolajfajtának a jegyzése hordónként 55-60 dollárra emelkedik, aminek az egyik legfőbb oka az lehet, hogy az olajkitermelő országok korlátozzák a kitermelésüket az olajárak magasabban tartása céljából.

