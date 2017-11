Üzembővítést várt a kormány az Opeltől, de az autógyár inkább leépít

Közel 100 embert bocsáthatnak el egy újabb hullámban az Opel szentgotthárdi gyárából még az év vége előtt. A leépítések továbbra is a kölcsönzött munkaerőt érintik – adta hírül a Napi.hu. Úgy tudják, már be is jelentették az üzemben: decemberig bezáróan az összes motorgyártásban érintett kölcsönzött munkaerőtől meg fognak válni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

November végén születik döntés az Opel magyarországi gyárának jövőjét illetően, akkor határoz ugyanis az új francia tulajdonos, a PSA konszern arról, hogy kap-e újabb megrendeléseket az üzem az elkövetkező években – erről a szentgotthárdi Closer.hu hírportál írt.

Az első elbocsátási hullámra október 20-án derült fény, akkor körülbelül 100 kölcsönzött munkavállalótól váltak meg. Az indok így szólt: hozzá kell igazítani a termeléshez a dolgozók létszámát, az új tulajdonos pedig a kapacitás csökkentése mellett döntött. A tervek szerint az eddig jellemző évi 600-700 ezer motor helyett jövőre már csak körülbelül 450 ezer motort fog gyártani a magyar Opel-gyár.

A magyar Opel dolgozói létszáma 2017-ben éves átlagban 1252 főt tett ki a kölcsönzött munkavállalók nélkül.

Tavasszal még arról szóltak a hírek, hogy az Opel új, francia tulajdonosaival szentgotthárdi üzeme bővítéséről is tárgyal a kormány – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozott a társaság rüsselsheimi központjában folytatott megbeszélése után. A tárcavezető azt mondta, elsőrendű gazdasági érdek az ipari termelés 30,5 százalékát kitevő autóipar folyamatos bővülése, ezért a kormány „minden segítséget és támogatást megad” ahhoz, hogy az Opel továbbra is versenyképes körülmények között tevékenykedhessen magyar területen.