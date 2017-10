Varga Mihály: A gazdaság rugalmassága szükséges a nemzetek sikeréhez

Varga Mihály szerint azon múlhat a nemzetek sikere, hogy meg tudják-e teremteni saját alkalmazkodó- és versenyképességüket, a gazdaság rugalmassága a döntő tényező. A nemzetgazdasági miniszter egy díjátadó ünnepségen mondta ezt pénteken Budapesten – írja az MTI. A szeptember és október legsikeresebb vállalkozásainak díjazásán kiemelte, Magyarország számára jó hír, hogy ma már nemcsak a természeti erőforrásokkal való ellátottság határozza meg egy ország gazdasági potenciálját, azok az országok is sikeresek lehetnek, amelyek szellemi képessége – például a vezetői adottságok, az oktatási rendszer, a gazdasági alkalmazkodóképesség – átlag feletti. A Sikeres Vállalkozásokért díjnak is az az egyik alapvető funkciója, hogy olyan példákat mutasson, amelyeken keresztül más cégek is sikeresebbé válhatnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tárcavezető megjegyezte azt is, hogy a magyar vállalkozások innovációs, menedzselési, valamint döntéshozatali képessége, a vállalkozáson belüli együttműködés az elmúlt években javult. Ez összefügg azzal, hogy a magyar gazdaság növekedési pályán van, nő a gazdasági teljesítmény – éves szinten 3,5-4,0 százalék körül –, az államháztartás stabilabb, a foglalkoztatás bővül, a munkanélküliség csökken, miközben egyre több ágazatban már a munkaerőhiány okoz gondot. A gazdaság új problémákkal, kihívásokkal néz szembe, ami örömteli – mondta Varga. Kellemesebb ugyanis például a munkaerő pótlásáról gondoskodni, mint szembesülni a 12 százalékos munkanélküliséggel. A kormány a hiányzó munkaerő pótlásának megoldását nem abban látja, hogy az ország nagyobb mértékben támaszkodjon a külföldi munkaerőre. Hozzátette, már megvan a lehetőség arra, hogy a magasabb bérrel, magasabb jövedelemmel a munkaerőt az országban lehessen tartani, illetve a hiányzó munkaerő átképzéssel is pótolható részben a közfoglalkoztatottak, részben a munkanélküliek köréből.

A modernizációval, a fejlesztésekkel és az automatizálással is ki lehet váltani a munkaerőt, ezt a kormány különböző programokkal, a vállalkozói környezet javításával is támogatja. És azért is, hogy a magyar vállalkozások közül minél több váljon első és második körös beszállítóvá, és így kiléphessen az ország határain túli piacokra – tette hozzá. Emellett a magyar vállalkozások fejlődését ösztönzi a nagyvállalati beruházási támogatási program is – húzta alá Varga Mihály, jelezve, a kormány kész a magyar építőipar nagy szereplőivel érdemi párbeszédet folytatni az ágazati munkaerőhiány megoldásáról.

A hónap beruházója szeptemberben az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó Mapei-csoport leányvállalata, a Mapei Kft. volt, a hónap kis- és középvállalkozása az egyebek mellett alumínium nyílászárókat gyártó Nordikal Tervező és Szolgáltató Kft. lett, a hónap startup vállalata az agy-számítógép kapcsolaton alapuló mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozó Mindtech Kft. Októberben ha ónap beruházója a lakásvilágítás gyártásával foglalkozó Eglo Magyarország Kft., a hónap kis- és középvállalkozása a szoftverfejlesztő Precognox Informatikai Kft., a hónap startup vállalata a tehergépjárművek elektromos meghajtására szakosodott Electromega Kft. lett.

A Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért idei országos fordulójának nyertese az egyebek mellett a vállalkozói szemléletmód széles körű terjesztésével foglalkozó Enterprise Hungary Nonprofit Kft. lett. A második továbbjutó az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. volt.