Vasárnap folytatódik a sztrájk a miskolci Boschnál

Vasárnap folytatódik a sztrájk a Bosch-konszern miskolci üzemében, mivel eredménytelen volt a csütörtöki tárgyalás a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. cégvezetése és a munkavállalói érdekképviselet között – közölte az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a munkáltató elzárkózott a helyzet konstruktív megoldásától, és megkérdőjelezte az eddigi tiltakozás sikerét, noha abban saját hivatalos adatai szerint is a műszakban lévő fizikai dolgozók több mint négyötöde vett részt. A szakszervezet közölte: a csütörtöki tárgyaláson jelezték, hogy elégedetlenek az egyoldalúan végrehajtott béremeléssel, de készek a sztrájkköveteléstől elmozdulni, amennyiben a munkáltató hajlandó az együttműködésre. A gyár vezetése elzárkózott ettől, és tudatta, hogy a Bosch épp a nagyon alacsony alapbérek miatt választotta Miskolcot – írták.

Az MTI kérdésére Janik Tamás, az ÉTMOSZ elnöke közölte, hogy a vasárnapi munkabeszüntetés idejéről még nem döntöttek. A gyár dolgozói folyamatosan, így vasárnap is dolgoznak – tette hozzá.

Ficzere Ferenc, a magyarországi Bosch-csoport kommunikációs igazgatója korábban az MTI-nek elmondta, hogy a Bosch csoport Magyarországon minden évben a piaci környezetet és a törvényi előírásokat figyelembe véve emeli a fizetéseket. Hozzátette: a magyarországi telephelyeken dolgozók bére átlagosan csaknem 10 százalékkal nőtt, az emelés mértékét az egyéni teljesítmény és az egyes vállalatok eredménye is befolyásolja.

Mint megírtuk, a miskolci Bosch-gyár dolgozói közül a hétfő délelőtti kétórás figyelmeztető sztrájkban valamivel több mint ötszáz alkalmazott, az épp munkában lévők kilencven százaléka hagyta ott a szalagokat.

A helyszínen Janik Tamástól megtudtuk: elsődleges célként 19 százalékos béremelést, valamint az éves 300 ezer forintos kafetéria-keretösszeg 60 ezer forintos növelését akarják elérni. Emellett lojalitási bónuszt is bevezettetnének, amelyet a munkában eltöltött évekhez kötődően fizetne a cég. „A következő egy-két napban leülünk a vezetőkkel is tárgyalni; úgy érzem, jók az esélyeink, mert őket is meglepte, hogy milyen sokan csatlakoztak és értettek egyet a követeléseinkkel” – jelentette ki.

Korábban a Bosch hatvani gyárában tartottak kétórás figyelmeztető sztrájkot a dolgozók. Később megszületett a bérmegállapodás: a Hatvani Autóelektronikai Dolgozók Független Szakszervezetének (HADFSZ) elnöke azt mondta, a dolgozói érdekképviselet követeléseit nagyrészt teljesítő, kompromisszumos megegyezés jött létre.