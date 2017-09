Végre javult Magyarország versenyképessége

Úgy látszik, némi gazdasági előnye is van annak, hogy egyre több honfitársunk hagyja el az országot. Az elmúlt években tapasztalt tömeges elvándorlás nyomán fellépő szakemberhiány ugyanis technológiai fejlesztésekre ösztönözte a magyar vállalatokat – nagyrészt ennek tudható be, hogy a hazánk a Világgazdasági Fórum (WEF) versenyképességi listáján kilenc helyet ugrott előre, és most 60. a listán. Vakhal Péter, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató tudományos munkatársa szerint a krónikus munkaerőhiány arra kényszerítette a hazai vállalatokat, hogy sokkal innovatívabb és fejlettebb technológiákat kezdjenek használni.

– A WEF rangsora több mint 144 mutatóból áll, a modernizáció érdekében megvalósított tőkebefektetések mellett az is javította a hazai versenyképességet, hogy továbbra is kedvező a makrogazdasági helyzet: alacsony a kamatkörnyezet, és rengeteg forrás érkezik az Európai Uniótól – mondta a szakember. Vakhal Péter szerint a külső feltételek mellett a kormány nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az országba vonzza a külföldi nagybefektetőket. A többi részadatot tekintve azonban aligha van ok örömre. Súlyos probléma az oktatás színvonala, amely az általános iskolától a felsőoktatásig minden szinten komoly versenyhátrányt okoz. Európai viszonylatban magas az iskolát elhagyók aránya, és a tankötelezettségi kor leszállítása sem tett jót az átlagos iskolázottsági szintnek. Nem jobb a helyzet az egyetemek tekintetében sem, miután egyetlen hazai felsőoktatási intézmény sincs már a világ legjobb ötszáz egyeteme között. Eközben az iskolák és a tananyag digitalizálása lassan halad, ugyanez vonatkozik a szakképzésre is. Ennek egyik következménye, hogy a magyar munkaerő termelékenysége nagyjából fele a régi EU-tagok átlagának. Fájó pont, hogy versenyképességben a régiós országok is megelőznek minket.

Egész versenyképességünk leggyengébb pontja a kormányzati kontraszelekció, vagyis a korrupció. Vakhal Péter szerint e tekintetben fontos változás állt be: már nemcsak a kormány kedvenc cégei irányában van jelen a korrupció, hanem negatív irányba is működik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem szimpatikus a hatalomnak, komoly nehézségekkel kell szembesülnie az üzleti életben. Az állami intézményrendszeren keresztül az igazságszolgáltatási rendszer is sok kritikát kapott, leginkább akkor, amikor a vállalatok egy-egy kormányzati döntést támadnak meg. Ennek pedig egyenes folyománya, hogy a politikusokba vetett bizalom a világon Magyarországon az egyik legrosszabb. A szakember szerint hazánk előrelépése örvendetes, ám az alapproblémák nem oldódtak meg, sőt mélyültek. Elkerülhetetlen volt a vállalatok fejlődése, ám ha a külső körülmények rosszabbra fordulnak, versenyképességünk újra romolhat.

– A hitelminősítők után a versenyképességi rangsorokat összeállítók is elkezdték értékelni a magyar gazdaságban az elmúlt években történt változásokat – kommentálta az MTI-nek Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a friss jelentést. Amikor tavaly hat helyett rontottunk a versenyképességi rangsorban, ugyanő a felmérést készítők elfogultságával magyarázta a rossz eredményt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.28.