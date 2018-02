Végül sokba kerülhet az olcsó felújítás

Ugyanolyan körültekintéssel kell ingatlant felújítani, mint vásárolni – figyelmeztetnek a szakemberek. Éppen ezért aki belevág a munkákba, jól teszi, ha több vállalkozástól is árajánlatot, akár referencialistát kér, illetve utánanéz, kivel is köt szerződést pontosan, és az mit vállal. Aki elővigyázatlan, könnyen pórul járhat. Volt olyan eset, amikor valaki egy szórólapról kiválasztott céggel szereltetett volna be egy acélajtót egy 920 000 forintos megrendelés részeként, de ehelyett végül alumíniumajtót kapott. Amikor ez kiderült, a megrendelő hiába hívogatta a munkát vállaló céget telefonon, az egyszer sem fogadta a hívását, és később kiderült, a kivitelezővel szemben már kényszertörlési eljárás indult, így a károsult nem tudta vele szemben az igényét érvényesíteni.

Miután kiválasztottuk a kivitelezőt, érdemes nagyon pontosan, írásban meghatározni, hogy a cégtől a megrendelő milyen munkát és minőséget vár el, s annak mi az ellenértéke – mondta el lapunknak Mátyás Petra, a Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület tanácsadója. – Részletesen rögzíteni kell, hogy mit vállal a felújítást kivitelező vállalkozás. Tisztázni kell azt is, hogy milyen minőségű anyagok felhasználásával kell a vállalkozásnak a szerződést teljesítenie, és feltétlenül rögzítsük a szerződésben, hogy a felújításhoz vagy a karbantartáshoz szükséges anyagnak a megfelelő minőségben és mennyiségben történő beszerzése kinek a feladata – sorolta a további szempontokat a szakember.

Bercsényi Gábor ügyvéd szerint nagyobb összegbe kerülő munka teljesítésekor a megrendelő védelmében szükség lehet műszaki ellenőr közbeiktatására, ilyenkor az elvégzett munkát szakember veszi át. Ezt a tényt a felek közötti szerződésben is rögzíteni kell. De a megrendelőnek azzal sem árt tisztában lennie, hogy kisebb összegű felújítások után is jogosult reklamálni. Mint Bercsényi Gábor elmondta, a kivitelező minden esetben köteles hat hónapos garanciát vállalni a munkára, amennyiben ellenértéke az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is beleértve meghaladja a húszezer forintot. – Erről jótállási jegyet kell átadni a fogyasztónak, de ha ilyenre nem került sor, akkor sem lehet a garanciaigényt a jótállási jegy hiánya miatt elutasítani, és az a kifizetett összegről kapott számlával-nyugtával ugyanúgy érvényesíthető. Természetesen ha bármikor előleget vagy egyéb pénzösszeget ad valaki a felújítás-karbantartás során, minden esetben kérjen róla számlát, esetleg nyugtát, ugyanis ha később vita támad a felek között, ezzel tudja majd a megrendelő igazolni, hogy ezeket az összegeket valóban kifizette. – Sose dőljön be senki annak, hogy számla nélkül olcsóbb egy munka, mert utána már nem tudja a megrendelő a hathavi garanciát érvényesíteni – tette hozzá az ügyvéd. Ha bármilyen kifogás merül fel, azt mindig írásban kell bejelenteni a kivitelezőnél a későbbi bizonyíthatóság érdekében, ugyanis először magával az érintett féllel kell megpróbálni rendezni a vitát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.19.