Versenyen keresik a kreatív munkaerőt

Eredetileg az egyetemi hallgatók megméretésének indult, mára azonban a vállalati munkaerő-toborzás fontos eszközei lettek az esettanulmány-versenyek. Hogy ezek igencsak alkalmasak a legjobb képességű munkaerő kiválasztására, jól mutatja, hogy szervezésük, lebonyolításuk ma már önálló piaci termékké fejlődött, amelyben ráadásul egy magyar startup, a Case Solvers tekinthető nemzetközi szinten is úttörőnek.

Az egész úgy indult – avatta be lapunkat Ábrahám Zsolt, a cég alapítója –, hogy corvinusos diákként maga is több esettanulmány-versenyen indult idehaza és külföldön, csapatban későbbi üzlettársával, Juhász Istvánnal. Ezeken a versenyeken a csapatokban dolgozó diákoknak egy valós vagy fiktív üzleti helyzetet kell elemezniük, kidolgozni a problémára egy megoldási javaslatot, majd ezt prezentálni a zsűri előtt. Azaz az üzleti tanácsadást szimulálják. 2012-es végzésükig számos versenyen részt vettek, a tapasztalataikat pedig egy blogon foglalták össze azoknak, akik hasonló megméretésekre készülnek. Rövid idő elteltével azonban úgy látták, hogy a versenyre készülőknek nem áll rendelkezésükre segítség, amire így akkora igény mutatkozott, hogy tréningek szervezésébe kezdtek. – A siker nem maradt el, hiszen az általunk felkészített diákok rendre a legjobbak között végeztek. Kiderült az is, hogy hasonló segítsége nemcsak idehaza, de külföldön sincs a diákoknak, miközben az esetversenyek száma egyre nő – mondja Ábrahám Zsolt, megjegyezve: pár éve még jó, ha tíz versenyt rendeztek hazánkban, tavaly már több mint harmincat.

A Case Solvers munkájában időközben nemcsak a versenyekre készülő diákok, hanem az üzleti egyetemek és vállalatok is elkezdtek fantáziát látni: immár nemcsak idehaza, hanem Európa több országában és különös módon Indiában is hasít a vállalkozás. Az üzlet abban van, hogy a tréningeket rendszerint egy-egy cég szponzorálja saját alkalmazottai, vezetői számára. A versenyeket pedig akár több vállalat is finanszírozhatja, egy csapat tagjai ugyanis más-más területen erősek, és a megrendelők igényei is eltérnek, így nincs érdekellentét. Ma már az ügyfeleik között tudhatják a Magyar Telekomot, a Wizz Airt, a British American Tobaccót vagy a DHL-t is.

A társaság tapasztalatai azt mutatják, hogy a legnagyobb nehézséget általában a probléma strukturálása, elemzése, a rendszerekben gondolkodás, valamint a jó kommunikációs és prezentációs képességek hiánya okozza, így a tréningeken ezekre összpontosítanak, és a versenyeken is ezek a fő értékelési szempontok. Ábrahám Zsolt szavai szerint ezek a készségbeli hiányosságok részben a hazai, merev oktatási rendszer problémáit mutatják, a nemzetközi esetversenyeken elért jó eredmények ugyanakkor azt igazolják, hogy a hazai diákokban megvan a készség a fejlődésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.22.