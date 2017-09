Veszélyezteti a magyar autóipart a robotizálás és az elektromos autó

Akár már öt éven belül is negatívan érintheti a magyar ipart az elektromos autók elterjedése és az automatizálás. Elsősorban a nagy autógyártók beszállítói hálózatának csökkentése és az élő munkaerő mérséklése jelentheti a legnagyobb veszélyt – derül ki az Atradius hitelbiztosító globális piacelemzéséből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Piacvesztéssel kell számolnia azoknak az autóipari beszállítóknak, amelyek kis kutatás-fejlesztési igényű, hagyományos terméket gyártanak. Az elektromos autókban ugyanis 60 százalékkal kevesebb az alkatrész, mint a régi technológiájú járművekben, ráadásul ezek olyan berendezések, amelyek jelenleg a német márkák technológiai előnyeit adják. Ez a folyamat a magyar autóipart és beszállítói hálózatot is negatívan érintheti.

– Ha eltűnnek a drága automataváltók vagy a differenciálművek, akkor nem lesz szükség a Magyarországon működő német autógyárak köré felépült beszállítói körre sem. Ezért is kockázatos a hazai ipar szerkezeti összetétele, amelyen belül harminc százalék az autóipar aránya, ennek jelentős része pedig erősen függ a német autóipartól – mondta Vanek Balázs, az Atradius országigazgatója.

A hitelbiztosító kutatása szerint az innovációkra képes autógyáraknak és alkatrész-beszállítóknak jó esélyük van a dinamikus növekedésre. A hibridautók gyártóival és beszállítóival, a könnyűfém karosszériaelemek gyártóival vagy a lézer- és digitális technológiai partnerekkel szemben szűkülő piac vár a hagyományos motorok gyártóira vagy az acélkarosszériák beszállítóira. A digitalizáció pedig azokra a vállalatokra nézve jelent kockázatot, amelyeknek termékeit hamarosan felváltják az elektromos vagy elektronikus alkatrészek.

Mivel az elektromos autók árának közel felét az akkumulátor adja, kiemelkedően fontos, hogy a most a Tesla, illetve a koreai LG és Samsung által uralt akkupiacon megjelenjen egy európai gyártó. Ezt célozza az a németországi, 17 nagyvállalatból álló konzorcium, amely kormányzati támogatást kapott egy olyan akkumulátorgyárra, amely felveheti a versenyt a Tesla Gigafactory koncepciójával. Az egymilliárd eurós beruházás során automatizált gyártást honosítanak meg, ez pedig újabb veszéllyel fenyeget a magyar iparra nézve.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– A német óriás beruházás megvalósulásakor olcsóbbá válik majd a németországi gyártás, mint a jelenleg versenyképes, de emberi munkaerőt is nagymértékben alkalmazó magyarországi termelés. Ha a munkaerőköltségek csökkennek az automatizálás eredményeképpen, már nem indokolt külföldön gyártani, tehát erre fel kell készülnie a magyar iparnak is – tette hozzá az Atradius országigazgatója.

Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, Kína azon törekvése, hogy piacvezető legyen az autógyártásban is, szintén hordoz közvetett veszélyeket a magyar ipar számára. Ennek ugyanis része, hogy 2025-re a Kínában eladott autók 20 százalékának elektromos meghajtásúnak kell lennie, és Peking már dolgozik a belső égésű motorok betiltásán is.

A tanulmány szerint ez azért jelent veszélyt Magyarország számára, mert a német autóipar első számú exportpiaca Kína, és a Magyarországon működő német autógyárak épp a kínai szabályozás változásai nyomán mérlegelhetik a termelés átszervezését, de akár áttelepítését is más országba.