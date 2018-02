Vészesen leapadt a gázkészlet a hazai tárolókban

Szinte üresek a hazai kereskedelmi földgáztárolók, miközben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a napokban mégis azt közölte, hogy bőségesek az ország gázkészletei. A hivatal tájékoztatása alapján csaknem 2,5 milliárd köbméter energiahordozó áll rendelkezésre. Ezzel szemben az együttesen 4,4 milliárd köbméter kapacitású, négy állami tulajdonú tárolóban – a zsanai, a hajdúszoboszlói, a pusztaedericsi és a kardoskúti állomáson – már csak mintegy 650 millió köbméternyi a földgáz. Vagyis a tárolók feltöltöttsége alig 15 százalékos – tudtuk meg szakértőktől. A szőregiben 1,4 milliárd köbméter a készlet, ebből csupán 1,2 milliárd a különleges vészhelyzetben felhasználható állami tartalék, a többi gázt magáncégek birtokolhatják.

Így a valóságban a tárolókban elérhető mennyiség a vésztartalékokkal együtt is csupán 1,85 milliárd köbméter. Ezért a szakértők talánynak vélik, hol tárolják azt a 2,5 milliárd köbméter gázt, amelyről a MEKH tájékoztatója szólt. Emellett az sem ismert, hogy a kormányzat ténylegesen mekkora mennyiség felett rendelkezik a készletből, és a gázkereskedő társaságok birtokában mekkora hányad van, amelyhez a kabinet nem férhet hozzá. A kormány ugyanis az orosz állami gázipari óriás, a Gazprom számára is végez bértárolást, ám nem közölte, mennyi gáz befogadásáról kötött szerződést tavaly nyáron az oroszokkal. Értesüléseink szerint megközelítőleg egymilliárd köbméterről lehetett szó. Ekkora mennyiség csak az orosz vállalat birtokában lehetett, felhasználásába a magyar kormánynak nincs és nem is volt beleszólása.

Abban az esetben is, ha a kereskedelmi befogadókban lévő összes földgáz a kormányé lenne, a jelenlegi kitárolási ütem mellett csupán 30 napra lenne elegendő a tartalék – vélik a szakemberek. Így március végére, azaz jóval a fűtési idény vége előtt nullára apadhat a készlet. Emlékezetes: a kormányzat tavaly sem töltötte fel kellőképpen a tárolókat. Tavaly március közepén, vagyis egy hónappal a tavalyi fűtési szezon vége előtt már csak 4,7 százalékos volt a befogadók töltöttsége, azaz szinte üresek voltak a tárolók. Egyrészt azért tartják kockázatosnak ezt a szakemberek, mert a hideg téli időszakokban akár napi 60-80 millió köbméter gáz is elfogyhat az országban, így a tárolt kapacitás is szükséges a felhasználók kiszolgálásához. Másrészt a készletek túlzott leapasztása miatt sérülhetnek maguk a tárolók is: például az alacsony belső nyomás miatt betörhet a víz, és ez később óriási gondot okozhat a befogadók üzemeltetése során – állítják a szakemberek.

A tavaly ősszel a háztartások számára készletezett mennyiség nagyjából akkora volt, amennyit a jogszabályok előírnak. Az egyetemes (lakossági) szolgáltatóknak ugyanis a gáztörvény megszabja, hogy a fűtési idény kezdetére a tárolókban helyezzék el az elmúlt tíz év legnagyobb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát. Az ország teljes éves gázfogyasztása nyolc-tíz milliárd köbméter körül van, ennek mintegy 70 százaléka télen fogy el. A lakossági felhasználás évi négymilliárd köbméterhez közelít, ebből a téli fogyasztás általában 2,5-2,8 milliárd köbmétert tesz ki. Ennek a 60 százaléka pedig hozzávetőleg 1,7 milliárd köbméter. Tavaly október közepén a kormány mindössze 1,8 milliárd köbméternyi gázt tartalékolt a háztartások számára a kereskedelmi befogadókban.

A gázkészletek nagyságáról tegnap a parlamenti pártok is vitába kezdtek. A Fidesz szerint a gáztárolókban az extrém hideg időjárás mellett is elég földgáz van. A nagyobbik kormánypárt ezt arra válaszolva közölte tegnap, hogy Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője azt ígérte, pártja biztonságos mennyiségű gáztartalékot halmoz fel a tárolókban, ha kormányra kerül. A politikus úgy fogalmazott, hogy a „méregdrágán megvásárolt” tárolókban alig van tartalék gáz, a készletek mindössze 15 napra elegendők.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.28.