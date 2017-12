Vétlen ügyfeleire is behajtót küld a kukaholding

Behajtócéggel szedet be nagy összegű büntetéseket az állami kukaholdingként emlegetett NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. olyan háztartásoktól, amelyeknek nem is küldött ki szemétszállítási csekket. Így a családok önhibájukon kívül be sem tudták fizetni a díjat, amelynek most több mint a hétszeresét hajtják be rajtuk – panaszolta el lapunknak egy Szeged környékén élő olvasónk. Mint beszámolt róla, számos szomszédja, ismerőse kapott hasonló fenyegető levelet egy követeléskezelő cégtől, amely a nemzeti kukavállalattal szerződött a behajtásra.

Olvasónk elmondta, a követeléskezelő még azt sem közölte a felszólító levelében, hogy melyik, az NHKV által ki nem küldött számla be nem fizetése miatt szedi be a jelentős összegű pótdíjakat.

Hosszas utánajárás után csak annyit sikerült tisztázni, hogy 2016-os tartozásról lehet szó, amelynek a létezéséről a kukaholding nem értesítette a háztartásokat, amelyek így „egyből” a behajtócég célkeresztjébe kerültek. Utóbbi társaság a 2655 forint kintlévőség után felszámolt 41 forint kamatot, 12 ezer forint behajtási költséget és 4445 forint adminisztrációs díjat, vagyis összesen 19 141 forintot. Ez meglehetősen borsos összeg, főként ha figyelembe vesszük, hogy a tartozás nem az ügyfelek hibájából keletkezett.

Amint arról beszámoltunk, nem egyedi esetről van szó. Az ország több településéről kaptunk jelzést arról, hogy továbbra sem működik megfelelően a nemzeti szemetesek országos számlázási rendszere. A szemétszállítási számlák késve és hibás összegről kiállítva érkeznek meg. Néhol hamarabb kapják meg az ügyfelek a fizetési felszólítást, mint az aktuális csekket. Lapunk egyik érdi olvasója pedig egyszerre két azonos összegű számlát is kapott. Eközben mostanáig csaknem kétmilliárd forintjába került az adózóknak a bizonylatkészítő rendszer, amelynek az eredeti ígéretek szerint már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia. Érdemes megjegyezni: mint lapunk megírta, a kukaholding csaknem egymilliárd forint uniós pénzt is kap társadalmi szemléletformálásra – ami az alapfeladatait ellátni sem képes állami vállalat esetében, több szakértő szerint, egyenesen arcpirító.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke korábban lapunknak elmondta: arra lehet számítani, hogy az állami szemétszállító az eredeti tervekhez képest kétéves késéssel, leghamarabb áprilisban lesz képes országszerte pontos számlákat kiküldeni. Addig sok területen maradnak a hibás bizonylatok, nem kis gondot, bosszúságot okozva a családoknak. Az elnök hozzátette: a számlázási rendszer hibátlan működéséig még mélyen zsebükbe kell nyúlniuk az adózóknak. Idén – a tavalyi megközelítőleg húszmilliárd forint után – hozzávetőleg tízmilliárd forintjába került az adófizetőknek az állami vállalat fenntartása. Jövőre pedig további milliárdokat nyel majd el a kukaholding mindaddig, amíg nem lesz képes hibátlan számlákat kipostázni valamennyi településen, és maradéktalanul beszedni a szemétszállítási díjakat. Így egyre több pénzébe kerül a lakosságnak, hiszen nemcsak ügyfélként, hanem adózóként is többszörösen megfizeti a „rezsicsökkentés” árát. Emlékezetes: a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nem végez szemétszállítási feladatokat, azt a többnyire önkormányzati kézben lévő vállalkozások látják el. A társaság inkább csak lefölözi és részben újraosztja a szemétszállítási bevételeket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.15.