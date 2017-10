Visszatérhet a szabályozott román gázár

Össztüzet nyitott a bukaresti kormány a kőolajipari társaságokra az üzemanyagok árának emelkedése miatt. A drágulást részben a kormány idézte elő azáltal, hogy ismét bevezette az üzemanyagokra még 2014 elején kivetett literenkénti hét eurócentes extra jövedéki adót, amelyet az előző kabinet idén januárban eltörölt. Ennek megfelelően két lépcsőben, szeptember 15-i és október 1-jei hatállyal literenként 0,16 lejjel emelkedett a benzin és a gázolaj jövedéki adója. Akárcsak három évvel ezelőtt, a kőolajipari társaságok ezúttal is a lakosságra hárították az adóemelést, sőt, a kőolaj világpiaci árának a Harvey hurrikán hatására történt emelkedésére hivatkozva már szeptember elején nekiláttak az energiahordozók drágításának. A hét végére az üzemanyagok ára már a 333 forintnak megfelelő öt lej körül mozgott literenként, a prémium kategóriák esetében pedig túl is lépte ezt az értéket.

Miközben a fuvarozók azzal fenyegetőznek, hogy az árnövekedés miatt inkább külföldön tankolnak, a román kormány illetékesei közül egyesek egyszerűen tagadni igyekeznek a drágulást, ami Mihai Tudose szociáldemokrata miniszterelnök hét végi nyilatkozata szerint nem a jövedéki adó felsrófolásának, hanem a tengerentúli ítéletidőnek, valamint a kőolajár emelkedésének tudható be. (Romániában évente mintegy hétmilliárd liter üzemanyag fogy, ebből ötmilliárd gázolaj, kétmilliárd pedig benzin.) Közben a bukaresti versenytanács bejelentette, hogy vizsgálatot indít az üzemanyagárak emelkedése miatt, a hivatal szerint ugyanis fennáll a gyanúja, hogy a romániai kőolajipari társaságok előzetesen egyeztettek a drágulás mértékéről. A versenytanács egyúttal árfigyelő rendszert kíván bevezetni a különböző töltőállomásokon alkalmazott díjszabások követése, illetve a piaci szereplők közötti verseny fokozása érdekében.

Ezzel egy időben tegnaptól kilowattóránként 0,03 lejjel (2 forint) nő a villanyáram ára a lakossági fogyasztók számára Romániában, ami átlagosan nyolcszázalékos drágulást jelent. Az energiaár-szabályozó hatóság (ANRE) ugyancsak október 1-jétől hat százalékkal szerette volna emelni a lakosságnak szolgáltatott földgáz árát is, ám ettől a heves kormányzati kritikák miatt elállt. Liviu Dragnea, a kormányzó román Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a hét végén úgy nyilatkozott, nincs rendjén, hogy az ANRE „egyetlen tollvonással” megemelje az energiahordozók árát, ráadásul szerinte az új tarifába beleszámolták az energiaszolgáltatók indokolatlanul nagy veszteségeit is. A bukaresti balliberális koalíció kezdeményezésére egyébként parlamenti vizsgálóbizottság alakult az energiaár-szabályozó hatóság tevékenységének ellenőrzésére.

Nagy-Bege Zoltán, az ANRE vezetőtanácsának tagja lapunknak nem kívánta kommentálni a bukaresti politikusok nyilatkozatait, leszögezte azonban, hogy valamennyi energiahordozó esetében a szabadpiaci történéseket követi az áremelkedés, és az októbertől beütemezett hatszázalékos növekedés is ebbe a folyamatba illeszkedett volna. A magyar szakpolitikustól megtudtuk, a román törvényhozásban épp most került terítékre a belföldi kitermelésű földgáz árának idén áprilisban történt liberalizációjáról szóló sürgősségi kormányrendelet vitája (az ipari fogyasztók esetében 2014 végén megszűnt a hatósági árszabályozás), s Nagy-Bege szerint akár olyan politikai döntés is születhet, hogy Románia visszatér az árszabályozáshoz. Szerinte azonban ez a lépés már csak az Európai Bizottsággal kötött megállapodás miatt is indokolatlan lenne, ráadásul Bukarest azt kockáztatná, hogy vissza kellene fizetnie a BRUA-ként ismert bolgár–román–magyar–osztrák gázfolyosó romániai szakaszának kiépítésére Brüsszeltől kapott 180 millió eurót.

Az energiaár-szabályozó hatóság illetékese szerint a parlament döntésétől függően változhat a villamos energia és a földgáz ára Romániában, ezért úgy látták, hogy nincs értelme októbertől emelni a földgáz árát, ha esetleg a törvényhozás még ebben az évben az árcsökkentés mellett dönt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.02.