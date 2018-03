Visszatért a tél, de már szinte kiürültek a gáztárolók

Szinte teljesen kiürültek a hazai kereskedelmi földgáztárolók. A 4,4 milliárd köbméter összkapacitású négy állami tulajdonú tároló – a zsanai, a hajdúszoboszlói, a pusztaedericsi és a kardoskúti állomás – töltöttsége alig haladja meg az öt százalékos szintet. Így már csak 220 millió köbméter földgáz van a befogadókban. Ami a jelenlegi napi 65-70 millió köbméter körüli felhasználás mellett csupán három-négy napig fedezné az ország szükségleteit. A szőregi biztonsági tároló készletei is leapadtak, ott már csak a jogszabályban előírt 1,2 milliárd köbméter vésztartalékot valamivel meghaladó mennyiség van – tudtuk meg szakemberektől. A szakértők a Magyar Földgáztároló Zrt. és az MMBF Zrt. készletadatait vették alapul.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A csekély tárolói készletek miatt az ország ellátása jelenleg az orosz a Gazprom beszállításától függ, ez a cég biztosítja az Ukrajna felől Beregdarócra futó vezetéken érkező gázt. Ezen a hálózaton manapság megközelítőleg napi 25 millió köbméter gáz érkezhet. Ausztria felől csak kisebb mennyiség – napi 11 millió köbméter – jön be. A magyar–szlovák gázvezetéken pedig ugyancsak orosz gáz juthatna el országunkba, de ez a csővezeték gyakorlatilag nem működik. A többi határkeresztező vezeték ma még csak kiszállításra alkalmas, importra nem, a hazai gázkitermelés pedig nem túlzottan jelentős, napi mintegy hétmillió köbméter. Így akár veszélybe is kerülhetne az ország gázellátása abban az esetben, ha az egyre élesedő orosz–ukrán gázvita miatt Moszkva elzárná a csapokat, amire 2009-ben már volt példa. Hozzáértők úgy vélik: az alacsony készletszint nem csak ellátási gondokat idézhet elő. A betárolt mennyiség túlzott leapasztása miatt megsérülhetnek maguk a befogadók is, például az alacsony belső nyomás miatt vízbetörés történhet, ami később óriási gondot okozhat a létesítmények üzemeltetése során.

A szakértők hozzátették: a kormányzat nem vitte túlzásba a fűtési szezon kezdetéig a tárolók feltöltését. Tavaly ősszel a háztartások számára készletezett mennyiség nagyjából csak akkora volt, mint amennyit a jogszabályok előírnak. Az egyetemes (lakossági) szolgáltatóknak ugyanis a gáztörvény megszabja, hogy a fűtési idény kezdetére a tárolókban helyezzék el az elmúlt tíz év legnagyobb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát. A háztartásokat – ami 3,4 millió ügyfelet jelent – ma már az állami gáztársaság, a Főgáz Zrt., vagyis új nevén az NKM Földgázszolgáltató Zrt. szolgálja ki országszerte. Így ennek a vállalatnak a feladata a kötelező tartalékok felhalmozása is.

Az ország teljes éves gázfogyasztása nyolc-tíz milliárd köbméter körül van, ennek mintegy 70 százaléka télen fogy el. A lakossági felhasználás évi négymilliárd köbméterhez közelít, amiből a téli fogyasztás általában 2,5–2,8 milliárd köbméter közötti mennyiség. Ennek a 60 százaléka pedig hozzávetőleg 1,7 milliárd köbméter. Tavaly október közepén pedig, a hivatalos fűtési idény kezdetekor a kormány mindössze 1,8 milliárd köbméternyi gázt tartalékolt a háztartások számára a kereskedelmi befogadókban. A kormány ugyanakkor az orosz állami gázipari óriás, a Gazprom számára is végzett bértárolást. A kabinet nem hozta nyilvánosságra, hogy mekkora gázmennyiség befogadásáról kötött a szerződést tavaly nyáron az oroszokkal, ám értesüléseink szerint megközelítőleg egymilliárd köbméter gáz bértárolásáról lehetett szó.

Veszélyesek az illegális palackok Veszélyt jelentenek a fogyasztókra és a környezetükre az illegálisan töltött, PB-gázt zárófólia nélkül tartalmazó palackok, amelyek elsősorban Békés megyében, de feltételezhetően az ország több területén is nagy mennyiségben kerültek forgalomba – hívta fel hétfőn a figyelmet a Magyar PB-Gázipari Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a zárófólián szereplő PB-gáz-forgalmazónak garantálnia kell a palackban lévő gáz korrekt mennyiségét, szabványnak megfelelő minőségét és a palack biztonságos felhasználhatóságát, ugyanakkor a zárófólia nélküli palackoknál a töltést végző ismeretlen, és ez a garancia nem áll fenn.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.20.