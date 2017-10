Visszautasítja a Tesco, hogy kivonulna tőlünk

A Tescónak nincs szándékában kivonulni Magyarországról, továbbra is elkötelezett a hosszú távú és fenntartható magyarországi és közép-európai működés mellett – közölte lapunkkal a cég a Magyar Idők értesülései nyomán. A kormánypárti napilap számolt be arról, hogy kivonulhat a társaság Magyarországról. Információik szerint a négy kelet-közép-európai leányvállalatot összefogó Tesco Europától is megválhatnak jövőre, ha kitartanak követeléseik mellett a helyi munkavállalók és sztrájkokkal tizedelik meg a napi bevételeket. A lap szerint veszteségek miatt a Tesco egész Európában racionalizálja a létszámot, korábban 49 angliai és 13 magyar áruházat is bezártak.

Délután folytatódtak a tárgyalások a Tescóval a béremelésről és a munkavállalói létszámbővítésről a társaságnál működő érdekképviseletek, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) között. Ezen a Tesco tájékoztatása szerint abban maradtak, hogy október 13-án újra tárgyalóasztalhoz ülnek. A Tesco egyébként a múlt héten hétfőn juttatta el a szakszervezetekhez az általuk korábban kért béremelésre és a létszámra vonatkozó jelentést, erre kellett reagálniuk hétfőig.

A KASZ vezetője, Sáling József lapunknak korábban arról számolt be, hogy a Tesco elfogadja a béremelésre vonatkozó követeléseket és szeptember 1-től visszamenőleg bruttó 179 ezer forintra emeli a legkisebb keresetű munkavállalók bérét. Hangsúlyozta, hogy a területi kiegészítéseknek köszönhetően sok városban így már 200 ezer közelében járnak a bérek az üzletláncnál. A szakszervezeti vezető szerint a létszámról és a jövő évi béremelésekről kell megállapodniuk. – A tárgyalás eredményét vélhetően befolyásolja majd a Tesco országos szintű munkavállalói létszámfelmérése, ami szerdán kezdődött Szekszárdon. Ennek célja, hogy boltokra lebontva meghatározza a megfelelő színvonalú szolgáltatáshoz szükséges minimális dolgozói létszámot – jelentette ki.

Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke pedig azt közölte, hogy a Tesco által átküldött jelentésben szervezete szerint a 15 százalékos létszámemelésre vonatkozó sztrájkkövetelése nem teljesül. Szerinte az olcsó munkaerő kihasználására épített üzleti modellnek meg kell dőlnie minden olyan multinál, amely az adókönnyítések ellenére tovább szipolyozná a magyar munkavállalókat.

Ahogy beszámoltunk róla, a Tesco-dolgozók szeptember 9-én és 10-én magasabb fizetésért és létszámbővítésért sztrájkoltak. Négy-ötezren letették a munkát. Azóta úgy tűnt, hogy a tárgyalások jó irányba haladnak, a cég azt is megígérte, hogy visszamenőleg rendezné egyes dolgozók béremelését.

Botrány Londonban Újabb fejezetéhez érkezett a könyvelési botrány a Tescónál, a bíróságon folytatódik az ügy – tette közzé a Portfólió.hu. A brit kiskereskedelmi óriás három korábbi vezetője manipulálhatta a profitszámokat, és félrevezethette a részvénypiaci befektetőket. Az ügyészek a brit leányvállalat egykori vezetőjét, Christopher Bush-t, a pénzügyi igazgatót, Carl Rogberget és az élelmiszeripari részleg vezetőjét, John Scoulert gyanúsítják.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.03.