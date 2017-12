Vizsgálni lehetne Mészárosék új bevásárlását

Úgy tűnik, az elmúlt fél évben minden arannyá változott, amire Mészáros Lőrinc rátette a kezét. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) látszik ez legjobban. A héten jelentette be a felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt., hogy egy bonyolult kereszttulajdonlásos ügylettel beszállnak a legnagyobb magyar kézben lévő biztosítóba, a CIG Pannónia Nyrt.-be. A cég részvényei már a bejelentés előtt egy hónappal emelkedni kezdtek, ez idő alatt 281-ről 365 forintig drágult a vállalat értéke a tőzsdén. A bejelentés előtti utolsó kereskedési napon, hétfőn 24 óra alatt 339 forintról 365-re emelkedett az árfolyam.

Ekkorra néhány kereskedő már bizonyára értesült valahogy arról, hogy a cég vezetősége valami nagy dobásra készül. Néhány szerencsés befektető mostanra nagyon jól járt, mert a csütörtöki zárásnál a CIG részvényei már hatvanszázalékos erősödést mutattak a hét elejéhez képest, illetve a tőzsdei forgalmat tekintve szerdán még az OTP Bankot is sikerült megelőzniük, ekkor kétmilliárd forintos forgalom felett zárták a napot.

Lapunk kérdésére Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) elnöke elmondta, hogy megvizsgálták Mészárosék keddi tranzakcióit, és önmagukban nincs velük gond. Azt viszont fontosnak tartotta kiemelni, hogy a CIG Pannónia ezt megelőző, hétfői hétszázalékos árfolyam-emelkedése már megérne egy vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részéről. A CIG elmúlt néhány hónapos tőzsdei tevékenysége nem indokolt ugyanis ekkora emelkedést, korábban az árfolyam csak egy-két százalékos növekedést produkált.

A kérdés az, hogy ez a vételi hullám nem merítette-e ki a bennfentes kereskedelem tényállását. Arról nem tudni, hogy volt-e az ügyben valamilyen jegybanki vizsgálat, ahogy általában sem tudni, hogy az MNB valaha is indokoltnak érezte-e ezt a tőzsdei Mészáros-érdekeltségek, így a Konzum, az Opus és az Appeninn különleges ármozgásaikor. A feladat nem olyan könnyű, mert a kereskedők sok ezer ügyletében sok millió papír fordul meg, de azért egy kísérletet biztosan megérne, hiszen úgy látszik, hogy bennfentes információk kerültek ki a részvényről.

Mészáros Lőrinc annyira jó érzékkel kezeli a befektetéseit, hogy vezető külföldi gazdasági lapok is felfigyeltek már rá. Korábban a Portfólió.hu többször írt arról, hogy miközben a nemzetközi médiában folyamatosan a virtuális valuta, a bitcoin elképesztő árfolyam-emelkedéséről, az emiatt dagadó lufiról beszélnek, addig a magyar tőzsdén fű alatt két olyan Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó papír (Konzum, Opus) is akkora emelkedést produkált az idén, amely lehagyja a szuperpénzét. A világ vezető gazdasági hírügynöksége, a Bloomberg is megírta, hogy a Konzum elképesztő szárnyaláson van túl, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló cég árfolyama ugyanis az év eleje óta hatezer százalékot erősödött, míg a bitcoiné ez idő alatt „csupán” 1700 százalékot.

Dióslaki Gábor a Mészáros-cégek nagy ármozgásai kapcsán elmondta: bár nyilván nem állt szándékában, a polgármester – bármennyire a sors iróniájának tűnik is – tulajdonképpen többet tett azért, hogy becsábítsa a tőzsdére a kisbefektetőket, mint a jegybank egész vezetése két év alatt. Hozzátette: tapasztalatai szerint bárhol a világon a kormányközeli cégeket szeretik a kisbefektetők.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.15.