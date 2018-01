Zsiday Viktor jelentős forintgyengülést jósol

Az elmúlt hetek, hónapok legfontosabb makrogazdasági változása az, hogy elkezdődtek a kamatemelések világszerte – hívta föl a figyelmet a jelenségre blogján Zsiday Viktor közgazdász. Úgy látja, a jegybankárok gondolkodásában mintha változás állt volna be: egyre többen vélik úgy, hogy az extrémlaza monetáris kondíciókat szigorítani kell, vagyis vissza kell fogni a pénznyomtatást és emberileg értelmezhető szintre emelni a kamatokat. Szerinte a világ most kezd ráébredni arra, hogy globális kamatemelési ciklus jöhet, ezért kezdett el gyengülni a dollár. Másik fontos eseménynek az amerikai részvénypiacokon zajló pánikot tartja. Fennáll annak a lehetősége, hogy néhány héten-hónapon belül 10-30 százalékos részvénypiaci esés jön.

Megemlékezik posztjában a szakember a forintról is, amely szerinte kifejezetten érdekes helyzetben van, mert a jegybank láthatóan ragaszkodik a nullaközeli kamatszinthez, olyannyira, hogy már 5 milliárd eurónyi értékben avatkozott közbe a piacokon ennek érdekében. A fent említett nemzetközi mozgások miatt a forint rövidtávon sebezhetőnek látszik, ezért elképzelhető akár a 320 forintos árfolyam is az euróval szemben (most 308 forint körül van egy euró), de hosszabb távon az árfolyam kordában tartható – véli írásában Zsiday Viktor.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.15.