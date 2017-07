A pólusölő fakocka

Amikor megint megállt a metró a héten, isten tudja, hányadszor, végre tényleg eldöntöttem, hogy felidézem az orosz járműiparral kapcsolatos emlékeimet. Akkor még nem sejthettem... – mit is? Azt, hogy a legújabb anomália kiváltó oka nem más, mint a rettenetes fakocka. Miatta kapott új erőre az ajtóprobléma, melyből kifolyólag korábban a Metrovagonmas által eddig felújított-leszállított, majd a BKK jóvoltából forgalomba állított összes szerelvényt muszáj volt pihentetni egy darabig, ráadásul orosz mérnökök tömkelege utazhatott Budapestre, hibák után kutatni. Az aprócska kockácskát aztán diadalmasan mutatta fel témába vágó tájékoztatóján Tarlós István. A főpolgármester egyszersmind kijelentette, sőt leszögezte: szabotázst orront, a kockácska ugyanis pont olyan méretileg és formailag, mintha hozzáöntötték volna a réshez, ahova beillesztve kiváltotta később a vonatkozó kaotikumot. Hogy a fa miként önthető, fogalmam sincs – de mivel nem értek eme alapanyag megmunkálásának sajátosságaihoz, nem szeretnék elveszni a részletekben. Tarlós mindenesetre arra is felszólította a kedves utasokat, hogy figyeljenek oda a kevésbé kedves – azaz gyanús – utasokra, hiszen a szabotázs nem játék. Egyrészt a terítéken lévőnél kellemetlenebb galibák is keletkezhetnek következtében, másrészt az ilyesmi hatósági eljárásokba és súlyos börtönbüntetésekbe is torkollhat.

Olcsó lenne itt azon poénkodni, hogy a főpolgármester milyen különös teljesítményt nyújtott a fentiek elővezetése közben, elvégre nincs ember, aki ne zavarodna össze – vagy meg – ettől az egész budapesti metrós történettől. Hogy a 3-as vonal szükségszerű felújítása tárgyában mindenki Tarlós és társai ellen dolgozik – hagyján, hogy az oppozíció azt teszi, de a kormány is ott és annyiszor tesz keresztbe a projektnek, ahol és ahányszor bír –, azt bizonyára nem könnyű tudomásul venni sem, nemhogy elviselni.

Az orosz szerelvényfelújítós sztori ehhez képest csupán egy fejezet. Más kérdés, hogy annak egyre parodisztikusabb. Lehet, hogy volt racionális magyarázat rá, miért a Metrovagonmast választotta anno a főváros – felőlem irracionális is lehetett, nekem mindegy –, de azt már a döntés pillanatában borítékolhattuk, hogy garantálva vannak a balhék. Elsősorban a politikailag motiváltak. Aki oroszokkal üzletel, semmi jóra nem számíthat mostanában Európa közepén. Főként a Paks 2 és a keletukrán konfliktus kirobbanása óta van így, fölösleges magyarázni, hogy miért. Egyféle úton-módon lehetett volna kihúzni ezeknek a kritikáknak és támadásoknak a méregfogát. Azzal, ha az oroszok hibátlan munkát végeznek. Őszintén szólva eléggé drukkoltam is nekik, mert nem szórakoztat, hogy mindig ugyanannak a brancsnak van igaza.

Nos, az oroszok nem végeztek hibátlan munkát. Fakocka ide, szabotázs oda – erről immár a legkevésbé sem lenne értelme vitát nyitnunk.

Az oroszok csomó mindent megtanultak a rendszerváltás óta. Egyebet ne mondjak, azelőtt elképesztő volt például a különbség a nyugati és a szovjetunióbeli látványok és tartalmak között. Minden tekintetben. Az anyagi világ számos szegmensére érvényes volt ez. Kiragadva: a lakó- és irodaépületek, az üzletek-benzinkutak kül- és belvilágán át az utak minőségéig, az élelmiszerek csomagolásáig, az emberek öltözködéséig. Végeláthatatlanul sorolhatnám. Mára ezek a minőségi differenciák sok esetben eltűntek, elhalványultak. Ám a járműiparból, mint tapasztaljuk, nem illant el a trehányság. Bár nem oly nagy meglepetés ez. Eszembe jutnak a zörgő-dülöngélő buszok, amelyeken gyerekkoromban utaztam. A teherautók, amelyek állandóan a javítóműhelyekben álltak. A harckocsik, amelyek felének-kétharmadának sansza sem lett volna kipöfögni a garázsból riadó esetén. Innen nézvést kész csoda, milyen sokáig húzta a birodalom.

Kurrens téma ez idő szerint, hogy vége van-e az Amerika-központú, egypólusú világrendnek. Vannak erre utaló jelek. Pólusképzésre vágyó jelentkezők nemkülönben. A kínaiak mellett elsősorban természetesen az oroszok ilyenek. Mondhatni, hagyományosan. Ha az orosz technikán is múlik, akkor bizony van még hova kapaszkodniuk.

