Ez a film még mindig csodálatos, napokig lehetne nézni egyfolytában, állapítottam meg bölcsen a majd háromórás játékidő fele-kétharmada tájékán. Tényleg: amint összeáll a kép, és a néző elmerül az egymást követő hosszú jelenetsorok szövevényében, onnantól bármi megtörténhet. Nem azért, mert klasszikus-lineáris történet nincs, így időnként ki vagy be is lehet szállni kockázatok nélkül. Inkább azért, mert az egyes fejezetek nem csupán együtt, külön-külön is annyi mindent mesélnek az életről. Vagy a létről, ha úgy tetszik.

Az édes élet 1960-ban készült, ez volt Federico Fellini hetedik egész estés filmje. Mai szemmel nézve, mai eszünkkel morfondírozgatva több nüansz is furcsának-hihetetlennek tűnik vele kapcsolatban. Az egyik, hogy bár a cannes-i filmfesztiválon megkapta az Arany Pálmát, a kritikusokat finoman szólva is megosztotta. A másik, hogy a katolikus egyházat mélységesen felháborította. Olvasom, hogy a polgári világ céltalan léhaságának ábrázolása miatt, de vannak kételyeim, azt gyanítom, valójában a Madonna-látó gyermekek fejezete – ironikus megközelítésével, drámai kifutásával – bánthatta az érzékenységeket. A harmadik, hogy tömegével tódult a nép a mozikba akkor, a mű kasszasikernek bizonyult. Persze az sem kizárt, hogy sokan csak a Trevi-kútban pancsoló Anita Ekberget szerették volna látni, YouTube pedig, ugye, még nem volt.

Bár hadd ne legyek mégse ilyen szigorú. Miért ne érdekelhette volna az embereket a múlt század hatvanas éveinek elején a kiábrándulás és az elidegenedés? Miért ne búslakodhattak volna akkor is a Nyugat – éppen dettó aktuális – alkonya miatt, amelyet főleg az illúziótlan-reménytelen hajnalok megmutatása révén tudhatott eléjük tárni a mester?

Aki Istent keresi, bárhol megtalálja, hangzik el az egyik kissé eldugott kulcspillanatban. Vegyük úgy, hogy ez rendben van. Talán arra is ilyesmi válasz adódna, hogy: ám az mit tegyen, aki önmagát keresi, mivel sehogy sem találja sehol? Végül is nem derül ki egyértelműen, hogy a Marcello Mastroianni által – mint mindig, remekül – alakított Marcello Rubini menthetetlen-e, de eléggé valószínű, hogy a sodródásból nincs kiút. A (bulvár)újságírásból lehetetlen visszatérni a költészetbe, az irodalomba. Hiszen miként Steiner tragédiája is bizonyítja, az okos, intelligens, gazdag élet sem szabadít meg a kételyektől, félelmektől. Az egyszerű szépség pedig mindeközben elérhetetlen. Messze van, alig látszik, és hogy mit üzen, azt nem hallani jól.

A hosszabb idő utáni újranézés számtalan érdekes apróságot is ad. Valamiért például úgy emlékeztem, hogy Marcello és Anouk Aimée első története is a film vége felé van, Anita Ekbergé meg pláne. De nem, az egyik a legelején, a másik máris utána. Az meg mintha még soha nem tűnt volna fel, hogy a szemtelenül fiatal Adriano Celentano lendületes rock and rollt énekel a filmben. Akit-amit viszont nem felejtettem el, az egyrészt Nico – igen, a Velvet Undergroundból, őt nagyon vártam – illetve az, hogy a nyüzsgő-nyomuló celebfotós, Mario Paparazzo volt nemcsak a filmtörténet, hanem az egész történelem első paparazzója.

Ha már itt tartunk. Rengeteg újságírós film készült a régi időktől mindmostanáig, köztük olyanok is, amelyek a valóság és a valóság ábrázolása, azaz tükörképe közötti ellentmondásokat feszegették. A legtöbb totálisan hamis. Az újságírók csak egészen ritkán hősök, miközben a valóság dimenziói rémisztően számtalanok. Már-már kifejthetetlenül azok. Az édes élet a maga módján még erről is képes mesélni valamit.

