A Beverly Hills-i rendőrség is vizsgálódik Weinstein és Toback ügyében

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra, hány és milyen természetű feljelentést érkezett hozzájuk.

A The New York Times és a The New Yorker október eleji tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben nők tucatjai, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, valamint európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, több nő nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az egyikük Rose McGowan színésznő.

Az Oscar-díjas filmmogul tagadja a vádakat.

New York állam és New York rendőrsége, valamint a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.

James Toback forgatókönyvíró-rendezőt több mint 200 nő vádolta meg szexuális zaklatással a Weinstein-ügy nyomán amerikai sajtóértesülések szerint. A Los Angeles Times napilapnál több mint 200 nő jelentkezett, akik azt állították, hogy a rendező zaklatta őket.

Toback visszautasította a cikkben szereplő vádakat, kijelentve, hogy a Los Angeles Times által idézett nőkkel soha nem találkozott, vagy ha mégis, akkor öt percnél kevesebb időre, mert nem emlékszik rájuk.

Toback 1991-ben kapott Oscar-jelölést a Bugsy című gengszterfilm forgatókönyvéért. Ő írta és rendezte a Védtelenül című drámát Nastassja Kinskivel, a Fekete-fehér című filmet Robert Downey Jr.-ral, legutóbbi rendezése, a The Private Life of a Modern Woman pedig a velencei filmfesztiválon debütált.