A hazai harmincasok kedvenc filmjének rendezője visszatér

Tömérdek csirke egy medencében, növényrengeteg a belvárosi lakásban és a szerelem, ami akkor létezik igazán, amikor már nincs. Ha azt mondjuk, a legkevésbé sem lesz szokványos Reisz Gábor készülő második filmje, a Rossz versek, azzal valószínűleg igencsak keveset állítottunk. Jóval ambiciózusabb is a vállalkozás, mint a bemutatkozó VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében. A százhúsz helyszín magába foglalta Párizst is, a stábnak pedig kimondottan sok, ötvenöt forgatási nap állt rendelkezésére. Ezúttal már a Filmalap is támogatta 230 millió forinttal a produkciót, amit előreláthatólag jövő ősszel láthat majd a nagyközönség. Lapunk azonban egy sajtónap keretében már előzetesen is betekintést nyerhetett a kulisszák mögé.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A készülő film magját az általános iskolában és gimnáziumban írt versek jelentették – erről beszélt Reisz Gábor rendező, miután a főszereplők két jelenetet is előadtak a film helyszínéül szolgáló Galamb utcai lakásban. Persze, ez már nem a valós forgatás volt, és feltehetőleg a nappaliban beszélgetős-, illetve ebédjelenet ebben a formában nem is lesz benne a filmben. A karakterekről azért így is pontos képet kaphattunk. Adott egy fiatal srác, akivel épp most szakított a barátnője, és aki nem győz hitetlenkedni különc édesapján, aki máris megváltotta a saját sírhelyét. A családi párbeszédek jellemzően kölcsönös meg nem értésbe torkollnak, hogy aztán egy közös ebéd fulladjon bizarr éneklésbe.

A Rossz versek stábtagjai: Reisz Gábor (balra középen) és Kovács Zsolt (jobbra) Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Az önéletrajzi ihletésű film főszerepét is Reisz alakítja, míg szülei szerepében a VAN párosát, Takács Katalint és Kovács Zsoltot találjuk. – Önéletrajzi film persze nincs, abban nem hiszek – hangzott el a sajtónapon Reisz részéről. Szerinte amint kiteszik valahova a „megtörtént eset alapján” címkét, rögtön mindenki azt feltételezi, hogy amit lát, az konkrétan így esett meg. A rendező úgy látja, ez viszont sosincs így.

A történet szerint Merthner Tamás (Reisz) rosszabb passzban nem is lehetne: párizsi ösztöndíjas barátnője otthagyta, ő pedig azt kezdi kutatni, vajon a szerelem tényleg csak akkor létezik-e, amikor gyakorlatilag már a múlté. – A film központját a versekkel való próbálkozás jelenti, az, hogy az ember miként próbálja már gyerekkorában is kifejezni önmagát – ecsetelte a múlt heti sajtónapon a rendező. Reisz szerint abból indultak ki, hogy a költemények ugyan lehetnek különböző színvonalúak, de ami mögöttük van, az nagyon hasonló mindenkinél. – A nagy alkotók és Merthner Tamás érzései valójában nem különböznek – emelte ki a Rossz versek rendezője.

A Rossz versek jóval merészebbnek ígérkezik a VAN-nál: amellett, hogy Magyarország jelenéről kapunk egyfajta képet, a fiú sztoriján keresztül megelevenedik a múlt is. Reisz elmondása szerint ugyanakkor a százhúsz helyszínen készült film harminc-negyven százaléka az említett lakásban játszódik.

Reisz Gábor, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, valamint a Rossz versek rendezője Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– A VAN-nál nagyon szűk volt még a stáb, és esetleges volt minden, ettől is kapott az egész sok pluszenergiát – fejtette ki Kovács Zsolt a hamar kultikussá vált 2014-es műről. Takács Katalin szerint míg ott az anya képviselte a pontosságot és az apa felszabadultabb volt, ez most pont fordítva lehet. A sajtónapon az is elhangzott a színésznő részéről: érdekes felállást jelentett ezúttal, hogy Reisz nemcsak a rendező, de a főszereplő is volt. – Ott állt velem szemben a szerepében, aztán egyszer csak leállt, és elkezdte mondani, hogy valamit másként csináljak. Mondtam is volna szívem szerint, hogy ne engem instruáljon, miközben játszik is – nevetett Takács Katalin.

De hogy konkrétan milyenek lesznek a film noirként indult, majd teljesen átírt történet hősei, az jövő ősszel derül ki, amikor a Rossz verseket vetíteni kezdik. Reisz elmondása szerint csak egy ideig agyalt azon, hogy kell-e bárminek hasonlítania a VAN-ban látottakhoz. Aztán elfogadta: ha hasonlít, hát hasonlít, ez benne van a pakliban. Mindenesetre egy jóval bátrabb, kísérletezősebb, az idősíkokkal is játszó filmmel készülnek ezúttal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.27.