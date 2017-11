A King Crimson jövőre európai turnéra indul

Idei amerikai koncertkörútja után 2018-ban ismét európai turnéra indul a King Crimson, a legendás progresszív rockegyüttes jelenlegi felállásában 21 helyszínen 32 koncertet ad Nagy-Britanniában és a kontinensen. A turné időpontjait és állomásait szerdán tette közzé honlapján a zenekar kiadója, a DGM. A közlemény szerint a Robert Fripp gitáros vezette zenekar nyáron Közép-Európában, a skandináv országokban és Olaszországban lép fel; az előzetes bejelentéssel ellentétben a csapatot Budapesten ezúttal sem hallhatják a műfaj kedvelői. A turné június 13-án a Poznanban, az Earth Hallban kezdődik, és november 13-án a párizsi L’Olympia koncertközpontban zárul. A King Crimson még júniusban játszik Krakkóban, két koncertet ad a bécsi Stadthalléban (június 23-24.), és a pompeji Teatro Grandéban is – az olasz helyszínt a Pink Floyd 1972-es koncertfilmje kapcsolta össze a pszichedelikus rockkal.

A jövőre fél évszázada alakult brit együttes 1969-es In The Court Of The Crimson King című, a progresszív rock azóta klasszikássá vált albumával robbant be a zenei életbe, és 1975-ös, első feloszlásáig még hat lemezt készített különböző felállásban; a sort az 1974-es, kritikai és rajongói körökben egyaránt megbecsült Red zárta. A zenekar az 1980-as években Fripp kísérleti hajlamának köszönhetően az eredeti hangzást az új hullám és óceániai folkzene, egy évtizeddel később a drum and bass brit elektronikus zenei stílussal is sikeresen ötvözte, e korszakokból a Discipline (1981) és a Thrak (1995) váltott ki nagyobb visszhangot. Az alapító tagok közül a később az Emerson, Lake & Palmerben befutott Greg Lake énekes-gitáros 2016-ban, a King Crimson után az Asiaval népszerű lett John Wetton, a Red basszusgitárosa 2017-ben hunyt el. A KC – amely 2003-ban játszott Budapesten utoljára – ma a VII-es sorszámmal jelzett „Radical” felállásában koncertezik, amelyben Fripp mellett Jakko Kaszyk (ex-Kinks és Level 42) gitáron, Tony Levin basszusgitáron, a Reden is szerepelt Mel Collins szaxofonon játszik háromtagú ütős szekcióval és Chris Gibson billentyűssel.

2017-es amerikai turnéjukon a zenekar csaknem minden korszakából válogattak a leghíresebb számok közül, és műsoron tartják a 21th Century Schizoid Mant (1969), a Redet és a Starlesst (1974), csakúgy, mint a David Bowie előtt tisztelgő 2016-os Heroest. A King Crimson szokásához híven borsos áron „király” és „udvaronc” jegycsomagot is árul, amelyeknek tulajdonosai betekinthetnek a kulisszák mögé, és beszélgethetnek az együttes egy-egy tagjával. Az európai turné állomásait és időpontjait a Dgmlive.com közli.