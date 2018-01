A legügyetlenebb címfestő is jobb, mint a nyomtató

Még véletlenül sem tartozom azok közé, akik szerint régen minden jobb volt. De hogy régen jóformán minden városi falon, homlokzaton, portálon és másutt látható hirdetőtábla szebb, igényesebb hatást keltett, mint a maiak, azt hiszem és vallom. Budapesten, az Üllői út és a Thaly Kálmán utca sarkán szúrható ki ma is ez a gépírást figyelmünkbe ajánló hirdetmény. Egyszerű üzenet, egyszerű kivitelezés. Mégis szép.

Hogy az egykori, névtelen címfestő munkája nem túlbonyolított, ne lepjen meg bennünket. A hajdan nagyon keresett szakmát általában nem művészi hajlamú iparosok űzték, a címfestés inkább más tevékenységek mellékszálaként jelent meg a kisvállalkozói portfóliókban. Erről árulkodik a Nagybánya (Bányavidék) című partiumi periodika 1931-es évfolyamában olvasható hirdetés is: „Tisztelettel értesítem nagyrabecsült megrendelőimet, hogy megérkezett az uj, tavaszi mintakollekció. Készítek: szobafestést, mázolást, aranyozást és cimfestést, olcsón és csinosan. Nagybánya és vidéke n. é. közönségének szives megrendeléseit kérve, tisztelettel: Szentmihályi József festő iparos. Str. S. Barnujiy (Rák-u.) 30.”

A vidéki településeknél e téren is nagyobb étvágyú nagyvárosokban, így Budapesten külön a címfestésre specializálódott cégek is kínálták tudásukat – mint a Fővárosi Hírlapban 1927-ben hirdető Minkovits, a „Modern Címfestő”, akinek pesti, Vig utcai főüzeme mellett a budai oldalon, a Horthy Miklós úton is működött fiókvállalata.

Az egész egzisztenciájukat a reklámtáblák, üzletportálok készítésére alapozó mesterek egyébként már 1889 óta szigorú szabályok szerint működtek, amiről a Magyarországi Rendeletek Tárának 1889-es kiadványa tanúskodik, benne Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter „valamennyi magyarországi és a fiumei másodfokú iparhatósághoz intézett” rendelete a „czég- és czímfestö-iparnak a képesités igazolásához kötött iparágak közé fölvétele tárgyában”. Itt olvasható: „A czég- és czímfestő-ipar a […] mázoló és fényezői iparral rokon iparág, s minthogy kézműves természeténél fogva rendszerint csak hosszabb gyakorlás után sajátítható el, ezennel rendelem, hogy a czég- és czímfestő ipar — a mennyiben önálló ipar gyanánt s nem valamely rokon iparág keretében űzetik — a képesítéshez kötött iparágak sorába tartozzék.”

Ma már, fájdalom, jórészt mind a főállású, mind a munkájukat szobafestés-mázolás vagy egyéb rokonszakma mellett űző címfestők munkái eltűntek a honi utcaképből. Helyüket jobbára az üzlettulajdonosok által eszkábált vizuális szemfogók vették át, amelyek olykor fluoreszkáló szigetelőszalaggal, máskor rossz helyesírással kinyomtatott fecnikkel operálnak. A Ferenc téri gépíró hirdetménye még kopottságában is kirí a kavalkádból. Ránézni is öröm.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.26.