A Marton László-ügy miatt meneszthetik Eszenyi Enikőt

Noha még nem járt le vezetői megbízatása, mégis mozog Eszenyi Enikő direktori széke a Vígszínházban – írja a Bors. A lap úgy tudja, a Marton László ügye áll a háttérben, mivel Eszenyi azt mondta, fogalma sem volt, mi folyik a színháza falai közt. Információik szerint az igazgatói székében – többen, a Fővárosi Közgyűlésben is – Rudolf Pétert látnák szívesen.

A Bors sajtóosztályán keresztül kereste meg Eszenyi Enikőt az ügyben – arról is faggatták, hogy vele beszélt-e már valaki a készülő döntésről, munkaszerződése hogyan bontható fel, illetve, hogy ő maga gondolkozott-e lemondáson. A következő választ kapták: „Ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a Vígszínház vezetése változatlan módon és formában végzi a feladatait. A színház működésére, fenntartására vonatkozó, bárki számára elérhető szabályozásokra és intézkedésekre vonatkozó kérdései kapcsán kérem, tekintse át a Budapest Főváros Önkormányzat, mint fenntartó hatályos rendelkezéseit, szerződéseit, amelyek a honlapunkon is elérhetőek.”

Rudolf Péter pedig közölte: nem hallott még arról, hogy Eszenyit meneszteni kívánnák, ahogy arról sem, hogy ő léphetne a helyébe. „Döbbenten hallom ezeket” – fogalmazott.