A Metallica frontembere helyretette Kim Kardashian húgait

Kendall és Kylie úgy érzik, mindent megtehetnek, amit csak akarnak. Még úgy is, hogy semmiféle kreatív alkotómunka nincs mögötte. – Miért is ne? – gondolhatta magában a két Jenner hugica, hiszen a nővérünk nem más, mint a (ki tudja miért) gigahíres celeb, Kim Kardashian. Nem mellesleg – tromfolhattak rá még erre is a lánykák – kettejük követőinek száma Instagramon lassan súrolja a kétszázmilliót. Így fogták magukat, elővettek pár régi és menő, többek között Pink Floyd-, Metallica-, Kiss-, Led Zeppelin-, The Doors-, Notorious B.I.G.- és Black Sabbath-lemezborítót, amire rámontázsolták saját, pózolós fotóikat, és mint önálló kollekciót, piacra dobták.

Még arra se vették a fáradságot, hogy egyeztessenek az előadókkal. Úgy hitték, nekik nincs is más dolguk, mint hátradőlni, hiszen One of One elnevezésű készletükkel nagyot alkottak, gondolhatták, így már csak a kasszához kell járulniuk, hogy finanszírozni tudják azt a luxust, ami nekik (szerintük) alanyi jogon jár. A pólókat egyébként 125 fontért kínálták saját webboltjukban.

Az ominózus Metallica Kill'Em All borító a Jenner lányok értelmezésében

Páran, köztük a Black Sabbath-frontember, Ozzy Osbourne felesége, Sharon és Notorious B.I.G. édesanyja, Voletta Wallace eléggé bepipult. Velük együtt olyannyira berágtak a veterán zenefanatikusok is, hogy Jennerék 24 órán belül visszavonták a teljes szettet.

A 21 éves Kendall és a 19 éves Kylie vakarhatta a homlokát, hogy mindez miért történik, hiszen annyira jó kis vintage darabokat dobtak piacra, amikkel senkinek sem akartak ártani, csak a világbéke mellett 125 fontot bezsebelni darabonként. Hüledező értetlenségüket a Metallica elnyűhetetlen frontemberének remélhetőleg egy másodpercre sikerült helyre tennie. James Hetfield az ET Canada tévéadón pár mondatban érzékeltette, miért „nem szép” egy medencéből kibújó pózolós képet a Metallica 1983-as Kill'Em All című lemezének borítója elé montázsolni.

– Fogadok, azt gondolták, nekik mindent lehet, számomra viszont az, amit tettek, tiszteletlenség – mondta a brit NME által is idézett Hetfield, majd érzékeltette, miért is: „Harminchat éve keményen dolgozunk, a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy közvetlen kapcsolatban legyünk a rajongóinkkal, erre valaki rárondít valamit arra, ami nekünk fontos... Nem mondom, hogy ez szent és sérthetetlen, de nem ártana némi tiszteletet mutatni vele szemben.”

Hogy a Jenner testvérek, ekkora ellenállást érzékelvén, cukormázas celebbuborékukból egy másodpercre visszatértek a valóságba, talán az a hosszú, sajnálkozó Twitter-üzenet jelzi, amelyben mélységes elnézést kérnek, mondván, senkit nem akartak megbántani, nem gondolták át jól a formaterveket. Már csak az a kérdés, hogy – miként bejegyzésük végén is fogadkoztak – vajon tényleg tanulnak-e bármit is az esetből. Lehet fogadni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.27.