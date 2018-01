A sikoly festőjének híres képével gazdagodott az amszterdami Van Gogh Múzeum

Az amszterdami Van Gogh Múzeumban látható az egyetlen, hollandiai gyűjteményben lévő portré Edvard Munch (1863–1944) norvég expresszionista festőtől, Van Gogh kortársától; a Felix Auerbach portréja című új szerzeményt kedden mutatták be a nyilvánosságnak. Az ismert német orvos, fizikus portréját egy meg nem nevezett magángyűjtőtől vásárolta a múzeum, a vételár összegét nem árulta el. A festményt napra pontosan az alkotó halálának hetvennegyedik évfordulóján tették ki a falra az amszterdami múzeumban, amely tavaly rekordot döntő, 2,26 millió látogatóval az egyik legjelentősebb hollandiai látványosság volt.

A híres portrét 1906-ban rendelték Munchtól, amikor a német tudós a Jénai Egyetem professzora volt. A festményen egy magabiztos, határozott tekintetű Auerbach látható, szivarral a kezében, vérvörös háttérrel. A vászon Munch 20. század elején festett portréinak az egyik legjobbja az amszterdami múzeum restaurátora, Maite van Dijk szerint. A leginkább A sikoly című festményéről ismert Edvard Munch sok ihletett merített Vincent van Gogh (1853–1890) műveiből, még ha a két festő valószínűleg soha nem is találkozott. Munch 1890 felé fedezhette fel Van Gogh munkásságát.

Vincent van Gogh óriási hatást gyakorolt művészek egy későbbi nemzedékére, sőt kortársaira, köztük Edvard Munchra, akire nagyon mély benyomást tett van Gogh művészete – mondta a keddi bemutatón Axel Rüger múzeumigazgató. Rüger szerint a „nagyon sikerült, nagyon kifejező” Auerbach-portréban egyértelműen Vincent van Gogh hatása tükröződik vissza. Van Goghhoz hasonlóan Munch is a művészet modernizálására törekedett, és mindketten színes, kifejező módot fejlesztették ki az egyetemes érzelmek ábrázolására – hangsúlyozta az igazgató. Az amszterdami múzeum 2015-ben önálló kiállításon mutatta be a két nagy festő közti párhuzamokat. Bár a Felix Auerbach-kép az egyetlen portré Munchtól Hollandiában, a norvég festőnek látható egy képe a rotterdami Boijmans Van Beuningen Múzeumban is, a Két lány virágzó almafa alatt.