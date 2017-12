A szerelemnek nincs határa, a TV2 mégis megtalálta

Jó lenne végre, ha a két rivális csatorna gigászi küzdelméből készülne tévésorozat, valószínűleg jobban járnánk vele, mint a szombaton indult Korhatáros szerelemmel. A TV2 és az RTL Klub az elmúlt hetekben művészi szintre emelte a rivalizálást. Az RTL november közepén lopással vádolta meg Andy Vajna csatornáját, azt állították, lenyúlták tőlük A Fal című vetélkedőjük ötletét, és már el is kezdték forgatni a saját verziójukat, hogy előbb tűzzék műsorra. Persze az RTL-t sem kell félteni, mivel még nem volt kész a díszletük, kiutaztak Olaszországba, hogy ott vegyék fel a műsort, amit aztán gyorsan le is adtak. Itt azonban még nem ért véget a cicaharc, az RTL ugyanis – bár azt ígérték, csak jövőre folytatódik – szombaton műsorra tűzte A Fal második epizódját, csak azért, hogy keresztbe tegyen a TV2-nek, amely épp azon a napon, ugyanabban a műsorsávban adta le új romantikus drámasorozata, a Korhatáros szerelem első epizódját. Erre persze már Andy Vajnáéknak is lépniük kellett, és egy rész helyett egyből két epizódot adtak le, hogy legalább a műsoridőben befogják az RTL-t. Ilyen versenyhelyzetből elvben a közönség kerülne ki győztesen, hiszen a riválisok a nézettségért cserébe kénytelenek minél színvonalasabb produkciókkal előállni. A Korhatáros szerelem láttán azonban nem feltétlenül érezhetjük magunkat nyertesnek.

A Korhatáros szerelem története tavaly indult, amikor a Contentlab nevű produkciós cég elkészített egy próbaepizódot (pilot) a sorozatból, hogy házaljon vele a kereskedelmi tévéknél, hátha valaki ráharap. A TV2 meg is rendelte a produkciót, amely a hazai gyakorlatnak megfelelően külföldi ötlet alapján készült. Az eredeti a Step Dave (Dave pótapu) című új-zélandi sorozat, amelyet a készítők igyekeztek a magyar viszonyokhoz igazítani. Felvetődik a kérdés persze, hogy miért nem dolgoznak soha saját kútfőből a tévések, de úgy tűnik, még mindig túl nagy kockázat vadonatúj, vagyis még nem bizonyított produkciót műsorra tűzni, így marad az amerikai, izraeli, szlovák, olasz és új-zélandi sorozatok adaptációja. Persze jól is elsülhet ez a gyakorlat, mint az HBO remek Terápia című sorozata esetében, de teljesen érdektelen is lehet a végeredmény, mint az RTL-en vetített A mi kis falunk vagy a Korhatáros szerelem. A két utóbbi esetben a közös pont a gyártó Contentlab, amely láthatóan alaposan felkészült a sorozatgyártás technikai részéből, a mesterségbeli tudásból azonban még nem feltétlenül születik jó produkció, ahhoz annál valami többre van szükség. A Korhatáros szerelem olyan szituációra épít, amely akár még releváns társadalmi kérdéseket is felvethetne: a 39 éves, háromgyerekes anyuka, Eszter (Kovács Patrícia) beleszeret egy nála tizenöt évvel fiatalabb fiúba. Dávid (Kovács Tamás) pultosként dolgozik, imádják a lányok, és ő is őket, de eszében sincs egy éjszakánál több időt tölteni velük. Eszter érkezése azonban mindent megváltoztat. A valószínűtlen viszony persze tele van nehézségekkel, amelyek közül a környezet előítélete a leghangsúlyosabb.

Ha egy 39 éves férfi szeret bele egy 24 éves nőbe, az manapság mindkét fél számára elfogadható, sőt talán még irigyelt helyzet is. Fordított esetben azonban társadalmi deviancia. Erre az alapvető konfliktusra épít a Korhatáros szerelem, de a produkció sajnos (eddig legalábbis) megáll a felszínes kérdésfelvetésnél, közhelyekre és bárgyú szlogenekre húzza fel a tragikomikus sztorit.

S hogy tetézzék a bajt, a szereplőválasztás sem sikerült a legjobban. A szerelmespárt alakító színészek rendben vannak, mindketten hitelesen hozzák a vívódó karaktereket, a környezetükről ez már nem mondható el. Az Eszter nővérét játszó Dobó Kata mintha egy mozgatható próbababa lenne; az anyós szerepében Bánsági Ildikó tökéletesen súlytalan; a Dávid lúzer barátját alakító Dóra Béla még csak szimplán, az Eszterre hajtó Fenyő Iván viszont már bosszantóan idegesítő. A helyzetet csak Seress Zoltán (Dobó Kata férjeként) és Schneider Zoltán (Dávid főnökeként) mentik meg valamelyest.

A 13 részes sorozat feltehetően a happy end felé tart, kérdés, hogy ki örül majd annak, ha Eszter és Dávid a környezetük ellenállását legyőzve végül egymásra találnak. Elképzelhető, hogy csak az RTL Klub.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.04.