A szobrász, aki egymásnak feszíti a nagyhatalmakat

Különleges kínai alkotó dobta fel a szeptemberi bécsi művészeti vásár, a Vienna Contemporary hangulatát. Főleg közép- és kelet-európai galériák hozzák el ide azokat a műveket, amelyeknek alkotói már befutottak a nemzetközi művészeti piacon, és persze azokat is, amelyekkel reményeik szerint még csak a jövőben fognak robbantani. Kevés galéria vállal fel távol-keleti, afrikai vagy dél-amerikai alkotásokat, ami egyben azt is jelzi, hogy ezek egyelőre kockázatosabb vállalkozásnak számítanak az európai piacon. Az aktualitás és a humor persze sokra képes, kiváltképp együtt.

Talán ez járt a berlini Michael Schultz Galéria vezetőinek fejében is, akik Feng Lu műveit hozták el Bécsbe, és egyenesen a standjuk bejárata elé tették ki őket a művészeti vásáron, hátha többen betérnek hozzájuk. Igaz, a kínai művésszel azért nem zsákbamacskát kezdtek árulni, mert Feng Lu ismert névnek számít, legalábbis Németországban, ahol tizenhárom éve él, és ahol már tucatnyi kiállításon láthatta műveit a közönség.

Színes szobrai szinte mindegyikére igaz, hogy vicces, ironikus, provokatív, gyakran politikus és meglehetősen tekintélyellenes. A szobrász sokat foglalkozik Amerika és Kína versengésével is, a két nagyhatalom viszonyát több alkotása megjelenítette már. Például látjuk az amerikai és a kínai embert egy régi, klasszikus téglából épült gyárkémény tetején hadakozni, amelynek a felső részét paradicsomkonzerves dobozokból építették. A harcoló felek a kéményből előtörő paradicsomlé-tölcsérben ölik egymást.

Feng Lu szobrai epoxigyantából készülnek, s olajfestékkel festi meg őket. Láthatóan nem csak a kínai–amerikai vetélkedés érdekli, az Egyesült Államokkal kapcsolatban úgy általában szívesen fogalmaz meg társadalomkritikát, és szívesen mutat be ironikusan olyan közszereplőket, akiket széles tömegek csodálnak, már-már istenként tisztelnek. Politikusokat, vallási vezetőket is kipécézett már, Mao Ce-tungot például szfinxként ábrázolta, de nem járt sokkal jobban a kentaurpüspök és a jógi sem. A képen látható műve a Hollywoodi hírességek sétánya (2017) címet viseli, a tojástartóban láthatólag kínlódnak az egyediségüktől megfosztott, szerencsétlen tojások, amelyeknek az az érdekességük, hogy mindegyik kétségbeesett arc Feng Lu önarcképe. De ott van az a szobra is, amit a galéria szintén elhozott a Vienna Contemporaryra, és ami Donald Trumpot ábrázolja egy szánandó malac (vagy mopsz?, nehéz eldönteni) testével és kis fülekkel – láthatóan ő sem élvezi a helyzetet. A művész 1979-ben született Kínában, jelenleg Berlinben él.

