A tuberkolózis szövődménye vihette el Chopint

Több mint másfél évszázad után fény derülhetett Chopin korai halálának okára – derült ki az American Journal of Medicine múlt heti tanulmányából, amit a The Guardian szemlézett. A mostani talán a legmeggyőzőbb eredmény, ami a lengyel zeneszerző 1849. október 17-én bekövetkezett halála óta napvilágot látott.

Chopin különös félelmének eredménye, hogy ennyi idő után is sikerült új megállapításokra jutni a halálát illetően. A zeneszerző ugyanis rettegett attól, hogy halottnak hiszik és élve fogják eltemetni. „Fojtogat a föld” – vetítette elő egyik nővérének, mikor már a halálos ágyán feküdt 1849-ben. Meg is ígértette testvérével, hogy felboncolják majd, így bizonyosodva meg felőle, hogy valóban elhunyt. Ez meg is történt, szívét pedig a levelezései mellett a varsói Szent Kereszt-templom oszlopában helyezték el.

Így a tudósok később is tudták tanulmányozni a zeneszerző szervét, most felismerve: a 39 évesen bekövetkezett halál pontos oka a krónikus tuberkolózis egy ritka szövődménye, a szívburokgyulladás (perikarditisz) volt. Korábban sokan cisztás fibrózisra, szívbillentyű-szűkületre és más öröklött bajokra is gyanakodtak, de a szíven talált apróbb károsodások, fehér szálak a perikarditiszt valószínűsítik. A Lengyel Tudományegyetem professzora, Michael Witt arról beszélt az Observernek: a szív állapotából nagyfokú pontossággal meg lehet mondani, hogy a szívburokgyulladás volt a halál közvetlen oka.

A zeneszerzőt egyébként a párizsi Père-Lachaise temetőben helyezték örök nyugalomra, ahol Marcel Proustot, Oscar Wilde-ot és Jim Morrisont is eltemették.