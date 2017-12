Abu-Dzabiba kerül Leonardo Krisztusa

A nemrég megnyílt Louvre Abu Dhabiban állítják ki minden idők legdrágábban elkelt műalkotását, Leonardo da Vinci Világmegváltó (Salvator mundi) című festményét, ezt maga az egyesült arab emírségekbeli intézmény jelentette be a Twitteren, anélkül azonban, hogy megnevezte volna a novemberben 450,3 millió dollárért (120 milliárd forint) eladott kép tulajdonosát.

Jézus Krisztus 1505 után keletkezett éteri portréját, amelyet a „férfi-Mona Lisaként” is emlegetnek, a The New York Times értesülései szerint egy kevéssé ismert szaúdi herceg, Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan asz-Szaúd, a nagy hatalmú szaúd-arábiai trónörökös, Muhammad bin Szalmán közeli barátja vásárolta meg.

Az 1452 és 1519 között élt Leonardónak kevesebb mint húsz festménye maradt fenn – például a párizsi Louvre-ban látható Mona Lisa –, ezek közül csak a Világmegváltóról tudható, hogy magánkézben van.

A sokáig elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt képen a kék és barna ruhát viselő Jézus felsőteste és arca látható, amint egyik kezét áldásra emeli, másikban pedig kristálygömböt tart.

A világhírű párizsi múzeum első külföldi fiókintézményét, az arab világ első univerzális múzeumának, a nyitottság és a tolerancia jelképének szánt Louvre Abu Dhabit november 8-án avatták fel Abu-Dzabiban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.08.