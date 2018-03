Adóelkerülés miatt börtönbe került DMX

A korábban kábítószerbirtoklásért elítélt rapper, DMX visszatérhet a börtönbe, ezúttal adóelkerülés miatt. A The Guardian számolt be róla: az Earl Simmonsként anyakönyvezett férfi 2002 és 2005, illetve 2010 és 2015 között sem fizetett adót a jövedelme után. A rappert emiatt egy évnyi börtönre ítélték, továbbá 2,29 millió dollárt is köteles befizetni az amerikai kormányzatnak.

Simmons bűnösnek vallotta magát egy rendbeli adóelkerülésért, azt viszont tagadta, hogy életvitelszerűen hallgatta el a jövedelmét, csak hogy ne kelljen a közösbe fizetnie. „Nem loptam úgy pénzt, mint valami képregénybeli bűnöző” – jelentette ki a rapper.

Az ügyészség egyébként öt év szabadságvesztést javasolt, így az egy évnyi börtön viszonylag alacsonynak mondható. Jed Rakott bíró úgy vélte, Simmons „jó ember, aki nagyon távol áll a tökéletestől”, viszont „égbekiáltó, botrányos” bűncselekményt követett el.

A tárgyalásnak különös színezetet adott, hogy Murray Richman védőügyvéd egy DMX-szám lejátszásával igyekezett hatni a bíróságra. „Ez hatásos és jelentésteli, olyan fogós, hogy önökhöz beszél” – magyarázta, miközben elindította a Slippin' című számot. Ez egyébként a rapper kívánsága volt, aki könnyek között tört ki a tárgyalóteremben.

Simmons korábban 2015-ben töltött fél évet börtönben, miután elmulasztott kifizetni 400 ezer dollárt gyerektartásra. Rövidebb időszakokra is elítélték emellett, többek között kábítószerbirtoklásért, valamint felelőtlen vezetésért. Egy korábbi ügyben a bíró felvetette, a rapper bipoláris személyiségzavarral küzdhet.

DMX 1998 és 2003 között az egyik legjobban futó amerikai rapper volt, olyan számai pedig, mint a Party Up, a What's My Name vagy az X Gon' Give It to Ya egyaránt a slágerlisták éléig jutottak.