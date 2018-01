Adóelkerülés miatt nyomoznak Shakirával szemben

A spanyol hatóságok adóelkerülés miatt nyomoznak Shakira ellen – számolt be róla a héten több lap, köztük a brit The Guardian. Úgy vélik, az énekesnő igyekezett kibújni a törvényi szabályozás alól az előtt, hogy hivatalosan is Barcelonába költözött volna.

A kolumbiai popsztár 2015-ben költözött a Bahama-szigetekről Barcelonába, ahol jelenleg is él párjával, Gerard Piqué futballjátékossal, valamint két közös fiukkal. Az adóhatóságok szerint viszont már 2012 és 2014 között is a városban élhetett, viszont „elfelejthetett” ott jövedelemadót fizetni. A barcelonai ügyészség még decemberben megkezdte a vizsgálatot, eredmény pedig június közepére várható.

Az énekesnő neve már tavaly is felbukkant a Paradise-iratok (Paradise Papers) néven ismert anyagban mint olyan híresség, aki bahamai lakosként tünteti fel magát, bár Barcelonában él. Továbbá a Máltán bejegyzett, hárommillió euró alaptőkéjű Tournesol Ltd. egyedüli részvényeseként jelent meg. A legkisebb EU-tagállamot régóta vádolják azzal, hogy adóparadicsomként működik. Az iratok szerint Shakira vagyonát, védjegyeit 2009-ben a Tournesolhoz vitték át, eközben pedig a cég 31 millió euróval növelte a tőkéjét. Ez a pénz kamatmentes kölcsön formájában érkezett egy luxemburgi Shakira-cégtől, az ACE Entertainmenttől. A kölcsönt aztán 2014-ben törölték.

A popsztárt képviselő ügyvéd szerint a Tournesol Ltd. megfelel minden jogi követelménynek, Shakira pedig számos helyen lakott karrierje során, és mindenhol betartotta a jogi előírásokat.

A kolumbiai énekesnő 1977-ben született Shakira Isabel Mebarak Ripoll néven, első albuma, a Magia pedig 1990-ben jött ki. Azóta tíz nagylemezt jelentett meg, a legutóbbit tavaly, El Dorado címmel. Egyik legnépszerűbb albumának a 2001-es Laundry Service bizonyult, rajta olyan slágerekkel, mint az Underneath Your Clothes, a Whenever, Wherever vagy az Objection (Tango).