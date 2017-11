Akár az üzekedő ösztönlények alternatívája is lehet

Az RTL saját gyártású sorozatai eddig ügyesen elkerülték a valódi emberi érzelmeket. A Barátok közt papírmasé világa, az Éjjel-nappal Budapest zsigeri brutalitása, a Válótársak jóval a magyar valóság fölé belőtt luxuséletérzése vagy A mi kis falunk burleszkszerű idiotizmusa után ezért is tűnik merész vállalásnak az Oltári csajok című, új magyar teleregény. A sorozat hangulatában, történetében és karaktereiben is eltér az eddigi produkcióktól, s bár talán éppen ezért került az RTL 2-re, így is figyelemre méltó, hogy egy egészen emberi hangvételű szappanoperát állítanak versenybe az anyacsatornán futó Konyhafőnök című főzős realityvel és a már említett Éjjel-nappal Budapesttel.

Az Oltári csajok egy édes-bús romantikus dráma, amelynek alaphelyzetét látva akár még Csehov is eszünkbe juthatna, ha nem volna bornírt a párhuzam. A történet három nővérről, a három Erdész lányról, Angéláról, Hajnalról és Pirosról szól, akik a szerelmet és mindenekelőtt önmagukat keresik a világban. Nemrég érkeztek a fővárosba Gödöllőről, amit az alkotók jókora ugrásnak igyekeznek beállítani, ezzel is érzékeltetve, hogy a lányok naivabbak, érzékenyebbek és törékenyebbek az elfásult, kiégett budapesti fiataloknál. Ezt persze jókora fricskának is érthetjük, mintha az RTL így ironizálna saját produkcióin, amelyek éppen ezeket a kiégett, valódi érzelmekre képtelen embereket mutatják be napi rendszerességgel.

Csakhogy a romlatlanság nem kifizetődő, pláne, ha száz epizódot kell megtölteni érzelemmel. Hiszen a boldog családok, mint tudjuk, mind egyformák, és az egyformaságból nem lesz sztori, így az Erdész lányok életét is gyorsan felborítja egy tragédia. Hajnal (Hartai Petra) eljegyzésével indulunk, a jóképű szívtiprónak beállított Márk (Jaskó Bálint) kéri meg a középső lány kezét, ám alig egy nappal az ünnepélyes esemény után már ágyba is bújik Angélával (Horváth Sisa Anna). Hajnal felfedezi, hogy vőlegénye megcsalta – bár arról fogalma sincs, hogy éppen a nővérével –, és szakít a csalfa Márkkal. S ha ez még nem lenne elég, a faképnél hagyott vőlegény legjobb barátja, János (Dér Zsolt) segítségével igyekszik visszaszerezni a lányt, anélkül, hogy tudna róla, János fülig szerelmes Hajnalba.

A készítők azonban csavartak egyet a virtigli szappanopera forgatókönyvön. Felbukkan ugyanis egy jólelkű és dúsgazdag nagynéni, Tünde (Hűvösvölgyi Ildikó), aki a házasulandó Hajnalra hagy egy jókora birtokot kastéllyal. A lány azonban nem házasodik, így a nővérek számító mostohaapja, Béla (Dózsa Zoltán) versenyt hirdet: azé lesz a vagyon, aki előbb áll az oltár elé.

A Barátok közt egykori producere, Kalamár Tamás felügyelte sorozat persze nem a történet egyedisége miatt tűnik üde színfoltnak a kereskedelmi tévés kínálatban. Sokkal inkább a természetes bája okán, ami feledtet minden ügyetlenséget, és ezért még hálásak is lehetünk nézőként. Hiszen így hiába hangoznak el tökéletesen életidegen párbeszédek, hiába túl nagy kihívás néhány színésznek hitelesen megalkotnia a karakterét, és hiába tűnnek esetenként erőltetettnek a fordulatok, az Oltári csajok mégis kellemes meglepetés. Üzekedő ösztönlények és falig vitt idiotizmus helyett jó érzés valódinak tűnő érzelmeket látni egy kereskedelmi csatornán.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.07.