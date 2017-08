Állandó kiállítást kap Budapesten a háborús fotó nagymestere

A magyar állam 2008-ban vásárolta meg Robert Capa mestergyűjteményét, szerződésben vállalva annak elhelyezését egy újonnan kialakítandó fotóközpontban. Közel tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megvalósuljon a Gyurcsány-kormány idején felvetett szándék, hogy létrehozzanak hazánkban egy állandó Robert Capa-kiállítást. Augusztus 29-én, a magyar fotográfia napján Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára bejelentette, a világ egyetlen, Robert Capa fotóit bemutató állandó tárlata 2018. október 22-én, a névadó születésének 105. évfordulóján nyílhat meg az egykori Tivoli Színház épületében. Hoppál Péter elmondta, az Emmi költségvetéséből korábban már 14 millió forintot fordított a megújítás terveinek kidolgozására, egy augusztusi döntés szerint pedig a kormány újabb 490,6 millió forinttal támogatja az intézmény bővülését. Az államtitkár a sajtótájékoztatón bejelentette azt is: a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ igazgatójának kinevezését újabb négy évre meghosszabbították, így Kőrösi Orsolya 2021-ig vezetheti az intézményt.

2008-ban a Hiller István kulturális miniszter vezette Oktatási és Kulturális Minisztérium 300 millió forint támogatást adott a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Master’s Set III. néven ismert, 937 darabos Robert Capa-gyűjtemény, ötven – a harmincas-negyvenes években készült – vintage kópia megvásárlására, illetve az első kiállítások megrendezésére. A képeket Robert Capa életrajzírója, Richard Whelan és a művész testvére, Cornell Capa válogatták ki a fotográfus által hátrahagyott majdnem 70 ezer negatív közül, bemutatva az életmű jelentőségét legjobban szemléltető, 1932 és 1954 között készült fotókat. A kollekciót a Cornell Capa által alapított New York-i Nemzetközi Fényképészeti Központ (International Center of Photography) ajánlotta fel megvételre a magyar kormánynak, azzal a kitétellel, hogy amint lehetőség adódik rá, állandó kiállítást rendeznek a kalandos életű fotóriporter mesterkópiáiból. A budapesti Nagymező utcában található Capa Központ 2013-ban nyílt meg többek között azzal a céllal, hogy népszerűsítse a háborús fotózás nagymesterének munkásságát és ápolja örökségét, de csak most sikerült megteremteni az állandó kiállítás feltételeit.

Robert Capa A játékos című kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban 2013. szeptember 16-án Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A 937 felvétel negatívjáról az 1990-es évek elején Cornell Capa felügyelete mellett 40x50 centiméteres nagyítás készült három példányban: egy sorozat az ICP-é, egy Tokióban, a Fuji Art Museumban található, a harmadik válogatás képezi a magyar gyűjtemény alapját, amely most a Magyar Nemzeti Múzeumtól átkerül a Capa Központ felügyelete alá. A fotókról ebben a kidolgozásban és ebben a formában további példányok már nem készülhetnek.

A válogatásban a spanyol polgárháborúban és a D napon készült felvételek, Észak-Afrika, Szicília és Dél-Olaszország frontjait megörökítő munkák szerepelnek. Ezeket az izraeli, oroszországi és kelet-európai – köztük budapesti utazásairól készült – felvételek, Capa híres barátait ábrázoló portrék és a tragikus halála előtti utolsó pillanatokban készült indokínai fotográfiák követik.

Robert Capa Elő/Nézet című kiállítása, amely ízelítőt ad a világhírű magyar származású fotóművész képeit tartalmazó gyűjteményből a Magyar Nemzeti Múzeumban 2009. március 5-én. A 2008-ban vásárolt ezer fotóból ötven volt megtekinthető ezen a kiállításon Fotó: Máté Péter / Magyar Nemzet

A képek érzékenysége és műtárgyvédelmi okok miatt a felvételeket havonkénti válogatásban mutatják majd be az egykori Tivoli Színház épületében, de egy látványtár is helyet kap itt, amelyben a kollekció többi darabja is megtekinthető lesz. Szécsi Zsolt, az átalakításért felelős építész elmondta, a rekonstrukció során megújul az előcsarnok, a lépcsősor átalakításával transzparensebbé teszik a fogadóteret, tiszteletben tartva a szecesszió jegyeit magán viselő tér arculatát. Az állandó Robert Capa-tárlat klimatizált kiállítóterét az egykori színházi kiszolgálóhelyiségekből alakítják ki, az egykori színházterem pedig rendezvénytérként funkcionál majd, alkalmas lesz konferenciák, szakmai események, megnyitók, de akár kisebb koncertek, színházi előadások befogadására is, az előcsarnokban pedig kávézó és múzeumshop nyílik.

A sajtótájékoztatón kiderült, már zajlanak a felújításhoz szükséges közbeszerzési eljárások, a rekonstrukció 2018 kora tavaszán kezdődhet meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.30.