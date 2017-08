Alternatív délután: teszteltük az új városi élménykeresőt

Nincs netem, meg tudod nézni, mikor adják a Pókembert? - csörgött rám egy barátom a napokban. Mondott két mozit, ami szóba jöhet, én pedig felugrottam a Port.hu-ra, az egyetlen programajánló és műsoros portálra, amit használok. A találatok közül gyorsan kiszűrtem a két mozit, és máris megvolt a válasz. Ha a színházműsorra vagy a mai koncertekre lettem volna kíváncsi, ugyanúgy a Port.hu-hoz fordultam volna. Ez a legtöbb internethasználó számára pont olyan természetes, mint ahogyan az ember az internet előtti világban kávézókból, mozikból leakasztott egy Pesti Estet, és bekarikázgatta az őt érdeklő dolgokat, így nagyjából egész hónapra képben volt.

Azóta megváltoztunk, azt szeretnénk, ha minden információ folyamatosan elérhető lenne, és ez az okostelefonok korában nagyjából adott is. A 2010-es évekre az új jelszó a személyre szabott szolgáltatás és az élmény lett. Ez látszik az új programajánló („élménykereső”) alkalmazáson, a Frappén, még ha felhasználói szemmel nem is mindig jön össze tökéletesen a dolog.

A frappé a Wikipedia szerint „instant kávéporból készült, egy kis tejporral és cukorral ízesített, mixerrel habosra kevert jéghideg hosszú kávé” – a nyári kánikulában ez jól hangzik, kérdés, hogy mi lesz télen.

Más programajánló portálokhoz (Port.hu, Est.hu) képest újdonság, hogy itt az étteremkeresőt házasították össze a programfüzettel és az akciós ajánlatokkal, amelyekhez fel kell mutatni a telefonra letöltött Frappé alkalmazást.

Van az oldalon néhány érdekes keresési kategória. Először „alternatív élményeket” keresünk magunknak a budapesti belvárosban, bármit is jelentsen ez. A Frappé szempontjából az alábbiakat jelenti: kézműves sört (fogjuk rá, hogy alternatív), számtalan pubot, kávézót, teázót, két olyan kocsmát, amit buli előtti alapozásra szokás igénybe venni (olcsók, zajosak és nem túl jellegzetesek – ebben semmi alternatív nincs, ha csak nem azt vesszük, hogy az itt kapható rövidital alternatívája annak a másik röviditalnak, amit a táncos helyen kétszer ennyiért vennénk meg, ha egyenesen oda mennénk). Az alternatív programok közé került még egy ázsiai karaoke-bár (elég alternatív lehet, de sajnos csak akkor nyit ki, ha lefoglaljuk a helyet egy rendezvényre, ami kicsit drága mulatság lenne hétfő délutánra), valamint egy thai masszázsszalon.

Persze kézműves sört hétfő délután is ihatnánk, és az akciós sárkányrepülőzés sincs kizárva, de mivel a hétfő tényleg extrán gonosz napja a hétnek, inkább könnyes szemmel visszatértünk a boldog gyerekkorba. Hétfő sajnos már akkor is volt, de volt kakaó is. Egy álnaiv keresést hajtottunk végre: budapesti tejbárok után kutattunk a Frappén. Az eredmény a valósághoz képest sovány: csak két műintézményt talál a rendszer a fővárosban, pedig a piacvezető cégnek önmagában is több üzlete van már. Nyilván még zajlik az adatbázis feltöltése.

A cukrászdafelhozatalban nem csalódunk, válogatott fagyizókat kínál címlapon a rendszer, és nem tucathelyeket, hanem több egyedi és különleges kávézót, cukrászdát, még cukormentes is akad. Partyfronton viszont rosszul teljesített a Frappé. Mégis ki az, aki a bulik közé számítja az állatkerti jazzkoncertet? Vagy az amerikai BBQ-pikniket a Kopaszi gáton? A találatok alapján vagy Budapest halott augusztus elején, vagy valami kimaradt a partyfelsorolásból. Luis Fonsi koncertjén kívül hétfőn semmi mást nem választhattunk volna, legközelebb pedig pénteken lett volna alkalmunk a Rióba vagy a Szabadság hídra menni (hétvégente lezárva, most épp Söndörgő koncert lesz).

A többi, kevéssé megfogható címke is vicces találatokat ad, akárcsak az „alternatív”. Van például olyan, hogy „ismerkedés”, na, ott az első találat egy Soroksári úti thai étterem. Hogy ez miért lenne jobb ismerkedésre, mint bármi más, rejtély. Az is, hogy az ismerkedést hogy értették – vinni kell magunkkal valakit, vagy leszólítani a szomszéd asztalnál üldögélő bánatos thai fickót?

Aranyat érhet viszont a napi menü menüpont, egyelőre három találat volt a címke alatt. Ha elég kitartóan bővítik, hasznos lesz, egy időben megtalált ebédmenü életet menthet. Főleg, hogy a találatokat közelség és ár szerint is osztályozza az app és a weboldal, ha hozzáférést engedünk a tartózkodási helyünkhöz. Ez akár új felfedezéseket is hozhat: nem mindenkinek jut magától eszébe, hogy ideje lenne kipróbálni a felújított ferencvárosi Dandár fürdőt.

A moziműsorról lemondtak, a színházműsort azonban megtaláljuk a Frappén. Amint beüt a kánikula, olyan, feleslegesnek tűnő szempontok is fontossá válhatnak, mint hogy külön lehet listázni a kiülős és a légkondis vendéglátóhelyeket. Ilyen részletességű adatbázist összeállítani több élet munkája lesz. Nem csoda, hogy egyelőre csak Budapest, Szeged és Győr élménykínálatában lehet kutatni. A keresési szempontok elképesztő változatossága tényleg szórakoztató, kérdés, hosszú távon előny lesz-e, hogy zúg a fejünk az óriási kínálattól és a végletekig finomított feltételrendszerektől. Nagy áttörést a tapasztalatok szerint azok az applikációk szoktak elérni, amelyek egyszerűek, mint a kőbalta, mint a Ma este színház, vagy mondjuk a Tinder.

A Frappé a Lapcom Zrt. érdekeltsége, amit rövidesen valószínűleg bekebelez a filmügyi kormánybiztoshoz, Andy Vajnához köthető cég – a médiatanács már áldását adta a vételre.