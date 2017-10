Asia Argento elhagyja hazáját a Weinstein-ügy miatt

Olyan szintű nyomás nehezedett rá, miután a Harvey Weinstein által elkövetett zaklatásról beszélt, hogy kénytelen volt elhagynia hazáját – jelentette be Asia Argento az Independent cikke szerint. A 42 éves színésznő-rendező elmondása alapján átmenetileg Berlinbe költözött.

Az xXx és a Holtak földje sztárja az elsők között beszélt arról, hogy az amerikai filmmogul molesztálta őt. Mint a New Yorkernek kifejtette, huszonegy éves korában, két évtizeddel ezelőtt mászott rá a producer egy hotelszobában. Kiállása után viszont többen is támadták őt az olasz médiában azért, mert nem beszélt már jóval korábban a történtekről.

Ez egyébként általános az áldozatok körében: sokan évtizedek után merték csak elmondani a velük történteket, felbátorodva attól, hogy mások is a nyilvánosság elé álltak. Többen állították, féltek, hogy a nagy hatalmú producer utánuk nyúl, ellehetetleníti a későbbi karrierjüket. Ahogy a Weinstein Company egy volt női alkalmazotta, Lauren O’Connor összefoglalta egy, a cégvezetőkhöz írt levelében: „Huszonnyolc éves nő vagyok, aki szeretne egzisztenciát teremteni magának, karriert csinálni. Harvey Weinstein egy hatvannyolc éves, világszerte ismert férfi, és ez itt az ő cége. A hatalmi egyensúly nálunk így néz ki – én: 0, Harvey Weinstein: 10”.

Az Independent több olasz reakciót is idéz, amelyek a színésznőt hibáztatták a vele történtekért. A Libero konzervatív lap publicistája, Renato Farina arról írt: Argento először belement a dologba, később viszont nyafogni kezdett és úgy tenni, mintha bánná az egészet. Mario Adinolfi újságíró is arról beszélt egy Twitter-bejegyzésében: a rendezőnő igazolni próbálja a felső tízezer köreiben előforduló prostitúciót. Vittorio Sgarbi politikus-művészetkritikus, Argento volt partnerének ismerőse pedig azt nyilatkozta: olyan érzése volt, mintha jóval inkább a színésznő molesztálná a barátját.

A Németországba költözés után Argento arról beszélt a Rai 3-nak: Olaszország a világ többi része mögött kullog azt illetően, ahogy ott a nőket kezelik. „Nem értem, mit tehetnék ott. Visszatérek majd, ha változik a helyzet, hogy tovább küzdjek a többi nővel együtt. Nyilván nem volt meg a bátorságom, hogy beszéljek, hiszen láthatják, mi történt most, húsz évvel a támadás után is” – fejtette ki.

Bár a vádlóit nem cáfolta egyenként Harvey Weinstein, Lupita Nyong’o állításaira nemrég személyesen is reagált. A színésznő egy 2011-es esetet elevenített fel a New York Timesban, amikor állítása szerint a producer connecticuti otthonában próbált rámászni. Az új Star Wars-trilógia sztárja elmondása szerint visszautasította a közeledést. „Weinstein úr másként emlékszik a történtekre, de úgy gondolja, hogy Lupita egy ragyogó színésznő, a filmes ipar egyik nagy erőssége” – olvasható a Varietyn megjelent közleményben. A producer részéről még azt is hozzátették: Nyong’o tavaly személyesen hívta meg Weinsteint egy Broadway-fellépésére.

A Los Angeles Times cikke szerint Weinstein a divatvilágban lévő érdekeltségeit is arra használta, hogy modelleket környékezhessen meg. Befektetett a Halston ruházati cégbe, illetve támogatta a felesége által alapított Marchesát.

A zaklatásokról számot adók mellett eddig hat nő vádolta meg a producert nemi erőszakkal, illetve szexuális kényszerítéssel, Los Angelesben, New Yorkban és Londonban pedig nyomozás is zajlik ellene.