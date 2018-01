Az Epreskertből támad az UbikEklektik

Vissza a startvonalra – így is jellemezhetjük az UbikEklektik február 2. és 4. között tartandó fesztiválját. Már csak azért is, mert a szervezők maguk adták a nulladik jelzőt rendezvényüknek. De pontosan miről is van szó? Az UbikEklektik több egy egyszerű zenei fesztiválnál, mindig is nagyon erős volt a vizualitásra építő része is, s az egész csapat amolyan művészeti kollektívaként az egyik legszemrevalóbb látványvilággal örvendeztette meg mindazokat, akik ellátogattak a rendezvényeikre.

Sajnos azonban a különleges mustrát tavaly technikai okokból végül nem tudták megtartani, nem sikerült megfelelő helyet találniuk ugyanis. Így lesz még nagyobb értéke annak, hogy ezúttal a Magyar Képzőművészeti Egyetem ad otthont neki. Mint a szervezők írják, a mostani fesztivál kettős céllal jött létre, amiket már a választott helyszín, az Epreskert is alátámaszt. Ezért is egyrészt igyekeznek szilárdítani az Ubik körül évek óta szerveződő művészeti kört, és tágítani azt újabb műfajokkal, így a tánccal, vagy épp a különféle alkalmazott művészettel. Másrészt az esemény révén szeretnék lehetővé tenni az érintett művészek és alkotó csoportok legfrissebb alkotásainak a bemutatását is. S teszik ezt – saját bevallásuk szerint – olyan, már tapasztalt, barátságos, ismerkedős és kötetlen közegben, ahol a különböző stílusok és műfajok nemhogy kizárják, hanem éppenséggel erősítik egymást, s lehetőséget biztosítanak új projektek és együttműködések létrejöttéhez.

– A lehető legtöbb ágazaton átívelve, a zenét kissé hátrébb szorítva a háromnapos programsorozat elemeinek összeválogatásánál az elsődleges szempontok között szerepelt az aktualitás, az inspiráló jelleg és a közös alkotás lehetővé tétele. A meghívott művészek jelentős része amúgy pályakezdő – hívták fel a figyelmet a szervezők. A kollektíva alkotói mellett a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Táncművészeti Egyetem diákjait kérték fel a már kész alkotásaik bemutatására.

A teljes rendezvénysorozat egyébként ingyenes lesz, aki semmiképp nem akar lemaradni róla, érdemes regisztrálnia, így telt ház esetén is bejuthat a programokra. Minden hasznos információt az UbikEklektik Facebook-oldalán vagy a külön a fesztiválra létrehozott eseményen lehet megtalálni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.26.